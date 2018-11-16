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У российских границ «засветились» 16 самолетов – шпионов

Политика

Российские летчики трижды поднимались на перехват

У российских границ «засветились» 16 самолетов – шпионов
Иллюстрация: U.S. Air Force
Разведывательный самолёт RC-135

Москва, 16 ноября 2018, 04:46 — REGNUM  За минувшую неделю 16 иностранных летательных аппаратов вели разведку у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские летчики трижды поднимались на перехват самолетов — шпионов. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей раньше российские летчики четыре раза поднимались на перехват иностранных самолетов. Разведку вели также 16 иностранных летательных аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: У воздушных границ РФ. Истребители четыре раза поднимались на перехват

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