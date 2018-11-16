У российских границ «засветились» 16 самолетов – шпионов

Москва, , 04:46 — REGNUM За минувшую неделю 16 иностранных летательных аппаратов вели разведку у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские летчики трижды поднимались на перехват самолетов — шпионов. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей раньше российские летчики четыре раза поднимались на перехват иностранных самолетов. Разведку вели также 16 иностранных летательных аппаратов.

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