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«За» Крым. Комитет Генассамблеи ООН принял украинскую резолюцию

Политика

Большинство стран воздержалось

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2018, 04:31 — REGNUM  Украинская резолюция о «нарушении прав человека в Крыму» принята третьим комитетом Генассамблеи ООН на заседании 15 ноября.

«За» проголосовали 67, «против» — 26 стран. Большинство же государств (87) воздержалось.

Отметим, что в документе осуждается «нарушение прав человека в Крыму». Авторы требуют освободить «незаконно задержанных» и «незаконно осужденных» Россией украинцев.

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Напомним, «за» подобную резолюцию в 2017 году проголосовали 70 стран, 76 воздержались, 26 были «против».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября украинский постпред при ООН Владимир Ельченко заявил, что подготовлен очередной проект антироссийской резолюции. После этого глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что Киев «опять нагнетает международную обстановку вокруг крымского вопроса».

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