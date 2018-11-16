WSJ: Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Министерство юстиции США готовит обвинение для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку Соединенные Штаты позитивно оценивают шансы на его экстрадицию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, американская прокуратура изучала, какие обвинения можно предъявить Ассанжу за публикацию секретных документов на портале WikiLeaks.

По словам источников издания, США положительно оценивают возможность экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, если он решится покинуть посольство Эквадора в Великобритании. Предполагается, что предъявление обвинений может ускорить процесс экстрадиции основателя WikiLeaks.

Среди обвинений, которые американский минюст намеревается предъявить, значится нарушение закона о шпионаже, в частности, за публикацию информации, подрывающей национальную безопасность США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября вице-президент Эквадора Мария Алехандра Викунья обвинила Джулиана Ассанжа в «абсолютной неблагодарности» к стране, чье посольство дало ему убежище. Она подчеркнула, что вопрос о лишении основателя WikiLeaks статуса беженца будет решать президент Эквадора с учетом прав человека.

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