МИД Финляндии: Верим Осло, обвиняющему Москву в помехах GPS на учениях НАТО

Хельсинки, , 03:58 — REGNUM Обвинения со стороны Норвегии в адрес России в помехах сигналам GPS во время учений НАТО «Единый трезубец» заслуживают доверия, сообщили в МИД Финляндии.

Хельсинки вновь заявил, что сбои в передаче сигналов GPS на учениях были вызваны действиями России. Финский МИД уже направил имеющуюся информацию в комитет парламента по международным делам. Вопрос обсуждается как внутри Финляндии, так и с Москвой по дипломатическим каналам.

Финские дипломаты подчеркивают, что прозвучавшие со стороны норвежского минобороны обвинения России «заслуживают доверия» и что «нельзя ставить под угрозу воздушное пространство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшие крупные учения НАТО сопровождались мощной информационной кампанией, в которой Россию не обошли стороной. Так, 11 ноября финский премьер-министр Юха Сипиля обвинил Москву в причастности к сбою в работе GPS, но доказательств при этом не привел.

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На следующий день норвежское минобороны заявило, что сигналы GPS глушили российские военные с Кольского полуострова. Эту версию одобрили и в НАТО, обещая «усилить наши способности решать подобные затруднения».

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