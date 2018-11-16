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«Мы в разгаре процесса». В госдепе рассказали о планах по РСМД

Политика

Помпео активно участвует в процессе

Вашингтон, 16 ноября 2018, 03:27 — REGNUM  Окончательного решения по выходу Вашингтона из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не принято, сообщила журналистам Андреа Томпсон, заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса», — заявила Томпсон.

Активно участвует «в процессе» госсекретарь США Майк Помпео. Американка уточнила, что «в процессе» также находятся члены правительства.

Цель «процесса» — обеспечить президента Дональда Трампа полной информацией, чтобы он мог принять решение по РСМД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон решил выйти из РСМД из-за его неактуальности: согласно версии чиновника, договор «устарел».

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