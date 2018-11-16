СМИ сообщили об испытаниях «высокотехнологичного оружия» в КНДР

Сеул, , 02:44 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях некоего нового «высокотехнологичное оружия», сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на прессу КНДР.

Сообщается, что лидер КНДР посетил национальный институт обороны и лично присутствовал при испытаниях нового оружия. По словам агентства, это было «высокотехнологичное тактическое оружие». Подробностей о том, какое это конкретно оружие, не сообщается, однако заявлено, что испытание было успешным.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятно, состоится в начале 2019 года. Он подчеркнул, что в результате этих переговоров может появиться план по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

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