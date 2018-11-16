«Газпром Армения» опровергла обвинения словами о школьных книжках по физике

Ереван, , 00:37 — REGNUM Выдвинутое обвинение в отношении ЗАО «Газпром Армения» об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах является необоснованным. Об этом 15 ноября на специально созванной пресс-конференции в Ереване заявил председатель правления — генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» Грант Тадевосян, сообщает Арминфо.

Он напомнил, что во время проверок со стороны Комитета по госдоходам было выявлено, что объемы потерь газа в газотранспортной системе Армении в июне и июле текущего года более чем в три раза сократились по сравнению с объемом потерь за первые пять. Между тем, объемы поставок сжиженного газа в газозаправочные станции республики со стороны «Газпром Армения» в июне — июле увеличились на 37% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года, по факту чего и было возбуждено уголовное дело.

«Логично то, что потери газа в зимний период более высокие, нежели в летний. И подобным образом ситуация складывалась не только в 2018 году, но и в 2017, и в 2016 гг. Нельзя сравнивать разные сезоны, разные температуры и другие факторы», — подчеркнул Тадевосян.

Он разъяснил, что в Армении у 14 тыс. промышленных и коммунальных потребителей к газовым счетчикам подключены электронные корректоры газа, которые при повышении температуры газа держат ее на уровне 20 градусов по Цельсию. Между тем, у 700 тыс. потребителей бытовые счетчики не подключены к электронным корректорам, и поэтому объемы газа рассчитываются по действующей температуре.

«Из школьных книжек по физики, мы знаем, что при низкой температуре тот же объем газа намного меньше, чем при температуре +20 градусов. Поэтому возникают дополнительные потери. Следовательно, это не может служить основой для подобного рода заключений. И на этом основании делать подсчеты на миллионы и миллиарды драмов некорректно», — обозначил проблему глава «Газпром Армения».

Более того, он подчеркнул, что из-за распространенного в СМИ сообщении КГД, пострадала репутация компании, которая создавалась в течение долгих лет. В этом контексте Тадевосян сообщил, что сложившаяся ситуация вокруг армянской «дочки» «Газпрома» негативно повлияла на ход переговоров с одним из крупнейших российских банков на предмет заключения кредитного соглашения по выгодным процентным ставкам (6,5% годовых), который можно было бы направить на погашение кредитов в армянских банках по более высоким ставкам (8,5% годовых).

Он сообщил, что переговоры оказались под угрозой срыва из-за заявления Комитета госдоходов Армении. Притом, что в год это позволило бы сократить расходы компании (и нагрузку на тариф) на $2,4 млн.

ЗАО «Газпром Армения» является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром», обеспечивая монопольную поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения.

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