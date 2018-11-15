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Пенс сообщил, когда состоится встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Политика

«Всё ещё разрабатывается»

Сингапур, 15 ноября 2018, 23:37 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс сообщил, к какому сроку Белый дом надеется организовать новые переговоры между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, 15 ноября передает агентство Reuters.

«Мы надеемся, что саммит, скорее всего, произойдет в начале (2019) года, но когда и где — всё ещё разрабатывается», — сообщил Пенс журналистам в Сингапуре.

Пенс отметил, что США «продолжат оказывать давление» и «сохранят санкции» против Северной Кореи, чтобы на новых переговорах, наконец, появился «план по фактическому достижению денуклеаризации».

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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