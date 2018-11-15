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Украина пожаловалась, что вопросы о Донбассе не рассматривают в ООН

Политика

Рассмотрению этих вопросов якобы «мешают»

Киев, 15 ноября 2018, 23:36 — REGNUM  В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН произошли попытки помешать рассмотреть вопросы, выдвигаемые Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает 15 ноября УНИАН.

По его словам, Украина предложила в начале сессии Генассамблеи обсудить ситуацию в Донбассе и российском Крыму, однако обсуждению помешали. Кислица скромно усомнился в том, что ООН и ассамблея в принципе могут осуществлять свои функции, если они не рассматривают украинские вопросы в первоочередном порядке. Вместо этого ООН рассматривает «статические» вопросы, возмутился украинский чиновник.

Напомним, после госпереворота в 2014 году от Украины отделились Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), поскольку власть на Украине захватили украинские радикалы.

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