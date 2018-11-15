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Власти Аргентины арестовали 12 анархистов за теракты перед саммитом G20

Политика

Охрана саммита «большой двадцатки» будет «удвоена»

Буэнос-Айрес, 15 ноября 2018, 22:48 — REGNUM  Полиция Аргентины арестовала 12 участников радикальных анархистских группировок, причастных к терактам перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Подозреваемым анархистам инкриминируют две атаки с использованием самодельных бомб — подрыв мавзолея начальника полиции, убитого анархистами 100 лет назад, и нападение на дом судьи.

Неизвестно, планировали ли анархисты атаки в дни саммита «большой двадцатки» в конце ноября, однако министр юстиции Герман Гаравано уже заявил, что в целях антитеррористической безопасности охрана G20 будет «удвоена».

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