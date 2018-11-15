Четверг, 15 Ноября 2018 года
23:44:46 МСК

СМИ: Исламского проповедника Гюлена могут выслать из США

Политика

Выдачи Фетхуллаха Гюлена давно требуют власти Турции

СМИ: Исламского проповедника Гюлена могут выслать из США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Фетхуллах Гюлен

Вашингтон, 15 ноября 2018, 22:30 — REGNUM  В руководстве Соединенных Штатов рассматривают возможность высылки из страны турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого давно требуют власти Турции, сообщил 15 ноября телеканал NBC со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

По утверждению телеканала, такое решение может быть принято для снижения накала турецких требований, связанных с убийством Джамаля Хашогги.

Телеканал уточнил, что Белый дом уже запросил данные о статусе проживания Гюлена на территории США.

При этом отмечено, что представители властей США отказались давать комментарии по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции требуют выдачи Гюлена и членов его организации FETO, так как считают его причастным к организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Партия Эрдогана требует международного разбирательства над убийцами Хашогги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить