СМИ: Исламского проповедника Гюлена могут выслать из США

Вашингтон, , 22:30 — REGNUM В руководстве Соединенных Штатов рассматривают возможность высылки из страны турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого давно требуют власти Турции, сообщил 15 ноября телеканал NBC со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

По утверждению телеканала, такое решение может быть принято для снижения накала турецких требований, связанных с убийством Джамаля Хашогги.

Телеканал уточнил, что Белый дом уже запросил данные о статусе проживания Гюлена на территории США.

При этом отмечено, что представители властей США отказались давать комментарии по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции требуют выдачи Гюлена и членов его организации FETO, так как считают его причастным к организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

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