ООН выступает в поддержку программы «Гармония»

Киев, , 22:18 — REGNUM В Киеве проходит Девятый ежегодный международный форум «Энергетика для устойчивого развития». В числе организаторов и участников — правительство Украины, ОБСЕ, Еврокомиссия, Международное агентство по возобновляемой энергетике, Всемирный банк, Международное энергетическое агентство, Фонд глобальной окружающей среды, МАГАТЭ, Всемирная ядерная ассоциация и Европейская экономическая комиссия ООН.

Приятной неожиданностью стало то, что в нынешнем году в повестку форума впервые был включен вопрос о перспективах развития мировой атомной энергетики. Мало того: Скотт Фостер, директор отдела UNECE (United Nations Economic Comission for Europe, один из институтов ООН) выступил с программным заявлением по этому поводу.

«При обсуждении проблемы изменения климата невозможно обойтись без обсуждения перспектив развития атомной энергетики. Сегодня структура энергетики на 80% состоит из ископаемого топлива, и, хотя для предотвращения изменения климата эту долю необходимо сокращать, но полный отказ от ископаемого топлива в обозримом будущем нереален. Возобновляемые источники энергии имеют свои плюсы и минусы и вполне имеют право на существование, но не смогут полностью покрыть потребности человечества в электроэнергии. Поэтому с чисто прагматической точки зрения, вне зависимости от чьих-либо субъективных предпочтений, развитие атомной энергетики является неизбежным».

Таким образом, представитель ООН едва ли не слово в слово повторил основные положения программы «Гармония», разработанной Всемирной ядерной ассоциацией. Содействие со стороны ООН способно стать мощным стимулом для признания «Гармонии» со стороны международного сообщества и начала масштабного строительства атомных энергетических блоков.