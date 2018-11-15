США решили позаботиться об уровне безопасности на АЭС Украины

Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Во время своего европейского вояжа министр энергетики США Рик Перри высказал позицию Америки по поводу перспектив атомной энергетики Украины.

«Мы также будем помогать Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива, а также в оказании услуг с отработанным ядерным топливом. Мы готовы поддерживать сотрудничество Украины с компанией Westinghouse, которое все время растет по поводу поставок свежего ядерного топлива, а также сотрудничество с Holtec по созданию и построению украинского хранилища отработанных ядерных отходов. Мы будем оказывать техническую помощь украинским разработкам в области безопасности ядерных станций таким образом, чтобы они обеспечили должный уровень безопасности на ядерных станциях в Украине».

Поставки свежего ядерного топлива от Westinghouse на украинские АЭС действительно идут, с каждым годом их объем увеличивается, и, соответственно, уменьшается объем поставок топлива, изготовленного предприятиями Росатома. При этом ядерное топливо от Westinghouse не проходило проверок и сертификации со стороны Росатома, а именно российская организация является лицензиатом работающих на Украине энергоблоков советского дизайна. В соответствии с международными стандартами, Росатом имеет право заявить об отказе выполнения обязанностей по обеспечению безопасности украинских АЭС. Когда этот процесс будет начат, зависит исключительно от взаимодействия ГКЯРУ (Государственного Комитета ядерного регулирования Украины) с Росатомом, уровень этого взаимодействия в последнее время оставляет желать лучшего.

Компания Holtec, которую упомянул Рик Перри, действительно специализируется на строительстве временных хранилищ отработанного ядерного топлива. Именно в хранилище, сооруженном Holtec на территории США, в августе этого года чудом удалось избежать серьезного инцидента, когда при загрузке контейнера ОЯТ последний едва не рухнул на бетон с высоты 5,5 метра. Расследование инцидента показало, что хранилище не оборудовано ни системами контроля, ни системами наблюдения. США не имеют собственной технологии переработки ОЯТ, со строительством постоянного геологического хранилища ОЯТ они справиться также не смогли. Использование такой модели «работы с ОЯТ» привело к тому, что на пристанционных площадках американских АЭС скопилось около 100 000 тонн ОЯТ. Если этот метод будет «экспортирован» в соседнюю для России страны, уровень безопасности на ядерных станциях Украины будет только снижаться — по мере превращения страны в свалку радиоактивных веществ.