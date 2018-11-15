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США ввели санкции против подозреваемых по «делу Хашогги»

Политика

Под санкции попали 17 граждан Саудовской Аравии

США ввели санкции против подозреваемых по «делу Хашогги»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Кронпринц Сайдовской Аравии Мухаммед Аль-Сауд

Вашингтон, 15 ноября 2018, 22:18 — REGNUM  Министерство финансов США ввело персональные санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что один из санкционируемых саудитов — высокопоставленный советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауда.

Санкции американского минфина включают запрет на поездки, заморозку банковских счетов и запрет на ведение бизнеса с попавшими в список для компаний из США.

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