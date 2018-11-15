Террорист или поэт? — журналисты узнали, кем является сын лидера «Хезболлы»

Бейрут, , 22:09 — REGNUM По словам тех, кто знает Джавада Насраллу, сын лидера «Хезболлы» не является ни «террористом», ни даже просто активным членом группировки, 15 ноября сообщает агентство Associated Press.

37-летний Джавад Насралла назван Соединенными Штатами «глобальным террористом» и «восходящей звездой» шиитского движения «Хезболла». Однако жители Ливана, знающие Насраллу-младшего, заявляют о его непричастности к боевым и финансовым делам группировки.

«Он движется без охраны, посещает магазины, где покупает вещи или еду. Люди уважают его, потому что он скромный человек, хотя и сын Сайеда Насраллы», — сообщил журналистам знакомый Джавада.

Кроме того, Джавад является большим поклонником кинематографа и музыки, он также известен в Ливане как поэт. Впрочем, многие стихи Насралла-младший посвящает «Хезболле». Так, сборник стихов 2007 года «Письма о сопротивлении» практически полностью посвящен войне движения с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября правительство США ввело персональные санкции против Джавада Насраллы, сына лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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