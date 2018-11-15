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США и Украина снова заступились в ООН за нацизм и его героизацию

Политика

Вашингтон и Киев в очередной раз голосовали против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма

США и Украина снова заступились в ООН за нацизм и его героизацию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нацизм

Нью-Йорк, США, 15 ноября 2018, 21:36 — REGNUM  США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма.

Голосование проводилось 15 ноября. За принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства. Против резолюции голосовали только США и Украина.

Вашингтон и Киев уже несколько раз голосуют против этой резолюции.

Стоит отметить, что украинский представитель при этом заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель США обосновал свою позицию тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

Как сообщало ИА REGNUM, в основе государственной идеологии современной Украины лежит прославление прямых пособников германских нацистов.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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