Нью-Йорк, США, , 21:36 — REGNUM США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма.

Голосование проводилось 15 ноября. За принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства. Против резолюции голосовали только США и Украина.

Вашингтон и Киев уже несколько раз голосуют против этой резолюции.

Стоит отметить, что украинский представитель при этом заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель США обосновал свою позицию тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

Как сообщало ИА REGNUM, в основе государственной идеологии современной Украины лежит прославление прямых пособников германских нацистов.

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