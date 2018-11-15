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Первые министры Шотландии и Уэльса требуют срочной встречи с Терезой Мэй

Политика

Регионы Британии требуют согласовать с ними соглашение о Brexit

Первые министры Шотландии и Уэльса требуют срочной встречи с Терезой Мэй
Иван Шилов © ИА REGNUM
Британия. Вспышка с тыла

Лондон, 15 ноября 2018, 20:46 — REGNUM  Первые министры Уэльса и Шотландии требуют срочной встречи премьер-министра Великобритании Терезой Мэй с главами регионов, сообщается в опубликованном 15 ноября письме глав двух этих британских регионов.

В письме указано, что правительство слабо организовало работу по вопросам договора об условиях выхода страны из ЕС. Авторы письма подчеркивают, что правительство должно согласовать условия Brexit с регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 ноября глава британского правительства заставила министров поддержать положения договора о выходе страны из ЕС, после чего часть министров подала в отставку.

Напомним, сторонники «жесткого выхода из ЕС» обвиняют Терезу Мэй в желании оставить Британию под контролем ЕС.

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