В деиндустриализации Украины виноваты аграрные олигархи — эксперт

Киев, , 20:35 — REGNUM На Украине власть находится в руках аграрной олигархии, которая проводит деиндустриализацию. Украинский промышленный капитал имеет последний исторический шанс, чтобы объединиться и победить на предстоящих выборах. Об этом 15 ноября в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«На сегодня ведущей политэкономической силой стала аграрная олигархия. Это они получили в управление государство. Они вместе с силовой элитой по сути меняют образ страны. Они приводят к тому, что постепенно падает индустриальный уровень страны. Это не только предприятия, это и наши уклады, изменение энергосистемы и системы функционирования городов — это тоже деиндустриализация. У тех, кто представляет промышленный капитал, есть последний исторический шанс сделать правильную ставку… Сейчас индустриальный класс должен увидеть своего кандидата. Я думаю, что он среди оппозиции», — сказал Ермолаев.

Он выразил надежду, что «Оппозиционная платформа — За життя» выдвинет в президенты депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко.

«Я ожидал, что партия «За життя» будет поддерживать кандидата, который способен на более широкий круг политической компетенции, влияния. Рассчитываю, что решение будет принято в пользу Юрия Бойко. Считаю, что это оптимальная кандидатура для объединения оппозиционных сил», — добавил Ермолаев.

Политолог считает, что Бойко может выйти во второй тур президентских выборов, если заручится поддержкой индустриального класса.

«Выйдет, если будет выполнено первое условие — если перестанут играть в мальчишеские игры и, если ставку сделает индустриальный класс, который сейчас по сути добивается аграрной олигархией», — рассказал Ермолаев.

При этом он считает, что украинцы «не завершили революцию 2013 года». Ермолаев отметил, что главной проблемой украинских властей остается огромная зависимость от воли олигархов.

«У нас каждый президент заканчивал тем, что увеличивал свой капитал и богатство. Один вообще сбежал с кэшем… К сожалению, судя по участникам и топ-участникам, ведущими были и остаются олигархи разных мастей — и со стороны оппозиции есть олигархический фронт, и со стороны власти, и со стороны популистов — философия спекулятивных банальностей… Впервые социальная месть будет связана не с выборами, а с реакцией на выборы. Поведение людей, которые уже никому не верят и не видят среди участников справедливую политическую силу, должно не только тревожить, должно поставить вопрос: каково будущее социального протеста? Не будет ли он разрушительным? Не будет ли эта незавершенная социальная революция по-украински причиной будущих потрясений и даже развала?» — задался вопросом Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября внефракционный депутат (прошел в Раду от партии Оппозиционный блок) Вадим Рабинович отказался баллотироваться на пост президента Украины. Свое решение он объяснил принадлежностью к иудаизму и неспособностью решить проблему православной церкви на Украине.

Напомним, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». При этом Бойко высказал надежду на объединение партий Оппозиционный блок и «За життя». Кроме того, 9 ноября политсовет партии «За життя"рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины депутата, лидера партии Рабиновича.