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Китай выступил за нормализацию сербско-косовских отношений

Политика

И поддержал «стремление Белграда и Приштины к диалогу и консультациям»

Китай выступил за нормализацию сербско-косовских отношений
Косово-je-Сербиja

Пекин, 15 ноября 2018, 19:46 — REGNUM  В ходе открытого заседания в Совете Безопасности ООН постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй высказался за совместную, многостороннюю разработку плана урегулирования косовской проблемы, исходя из уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии, сообщает 15 ноября Синьхуа.

Высказавшись в поддержку «стремления Белграда и Приштины к нормализации двусторонних отношений путем диалога и консультаций», китайский дипломат высказался за прочное и всеобъемлющее урегулирование конфликта, подчеркнув необходимость энергичного социально-экономического развития и соблюдения справедливых интересов всех национальностей.

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Косово
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