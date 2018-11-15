В Конго убиты четверо миротворцев ООН

Киншаса, , 19:45 — REGNUM Четверо бойцов миротворческой миссии ООН погибли в бою на востоке Конго, 15 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению МООНДРК, в ходе столкновения с вооруженными повстанцами погибли четверо миротворцев миссии из Малави.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года произошло крупнейшее за несколько десятилетий нападение на миротворцев ООН — боевики захватили базу ООН в Северном Киву и убили 15 бойцов миссии.

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