Четверг, 15 Ноября 2018 года
20:45:42 МСК

В Конго убиты четверо миротворцев ООН

Политика

Столкновение с вооруженными боевиками закончилось гибелью четверых участников миссии из Малави

В Конго убиты четверо миротворцев ООН
United Nations Photo
Миротворцы ООН в Африке

Киншаса, 15 ноября 2018, 19:45 — REGNUM  Четверо бойцов миротворческой миссии ООН погибли в бою на востоке Конго, 15 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению МООНДРК, в ходе столкновения с вооруженными повстанцами погибли четверо миротворцев миссии из Малави.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года произошло крупнейшее за несколько десятилетий нападение на миротворцев ООН — боевики захватили базу ООН в Северном Киву и убили 15 бойцов миссии.

Читайте также: Миротворцы ООН отбили у террористов свою базу в Конго

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миротворческие миссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить