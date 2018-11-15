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«Не Гитлер, а циничный барыга» — экс-депутат Рады о Порошенко

Политика

«Это барыга, который выставил Украину на продажу и просто имеет с этого свой гешефт»

Москва, 15 ноября 2018, 20:16 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко выставил Украину на продажу и имеет с этого гешефт, заявила 15 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ни черта у этого циничного барыги не получится. Это вам не [Адольф] Гитлер, и это вам не [Франсиско] Франко, которые накормили свои страны, и были фанатично преданы своей идеологии. Это просто базарный человек. Это барыга, который выставил Украину на продажу и просто имеет с этого свой гешефт. У таких людей надолго не получается, более того, конечно будет очень тяжелый», — сказала она.

Бондаренко отметила, что специально пыталась найти исторические параллели с действующим руководством Украины.

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