«Не Гитлер, а циничный барыга» — экс-депутат Рады о Порошенко

Москва, , 20:16 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко выставил Украину на продажу и имеет с этого гешефт, заявила 15 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ни черта у этого циничного барыги не получится. Это вам не [Адольф] Гитлер, и это вам не [Франсиско] Франко, которые накормили свои страны, и были фанатично преданы своей идеологии. Это просто базарный человек. Это барыга, который выставил Украину на продажу и просто имеет с этого свой гешефт. У таких людей надолго не получается, более того, конечно будет очень тяжелый», — сказала она.

Бондаренко отметила, что специально пыталась найти исторические параллели с действующим руководством Украины.