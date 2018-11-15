На Украине хотят поднять зарплату военных-контрактников

Киев, , 19:15 — REGNUM В бюджет Украины на 2019 год планируется заложить 210 млрд грн. (7,545 млрд долл) на сектор безопасности и обороны. Об этом 15 ноября в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Он сообщил, что с 1 января 2019 года зарплата украинского контрактника составит минимум 377 долл.

«Планируется увеличить денежное обеспечение украинских военнослужащих, потому что 7300 грн (262 долл.) минимального денежного обеспечения, которое сегодня существует в украинской армии, не является мотивирующим пакетом, чтобы люди не разрывали контракты. К сожалению, наблюдаем существенный отток профессиональных кадров из украинской армии. Мы обязаны это остановить. Ожидаю принятие бюджета и с 1 января минимум 10 500 грн будет получать украинский контрактник», — сказал Винник.

Депутат сообщил, что в 2019 году в рамках оборонного заказа на вооружение ВСУ поступят новые украинские ракетные и артиллерийские комплексы, ПТРК.

«В следующем году финансирование программ развития по программе государственного оборонного заказа будет концентрироваться на закупке серийных украинских разработок. Это средства ракетного поражения, противотанковое оружие, новые артиллерийские комплексы. Все это будет финансироваться и запускаться в серийное производство», — добавил Винник.

«Если раньше оборонный заказ концентрировался на ремонте старых образцов техники, то сейчас ситуация меняется. Мы больше концентрируемся на финансировании новых разработок, которые запущены в производство», — подытожил Винник.

Как сообщалось, 14 ноября на заседании правительства министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил о недостаточном финансировании сектора обороны, которое заложено в проекте госбюджета на 2019 год. Министр призвал правительство обеспечивать финансирование ВСУ согласно Закону Украины «О национальной безопасности», в частности выделить на сектор обороны не менее 3% ВВП.

«Финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону — не на безопасность, а на оборону — является недостаточным. Мы создали 25 бригад, и есть над чем работать в плане их обеспечения. К сожалению, тот финансовый ресурс, который заложен сейчас в бюджете, не позволяет нам закрыть потребности военных. Очень много проблем существует по обеспечению, по созданию запасов на случай открытой агрессии», — отметил Полторак.

Он напомнил, что Украине нужно оборудовать базы, арсеналы и склады.

«Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение. Более того не выделялось достаточного ресурса, а соответствующие руководители не принимали решение о передислокации боеприпасов на другие базы. Сегодня мы должны решить большую проблему, но тот ресурс, который мы получаем для оборудования баз и арсеналов — недостаточный. Мы получаем только второй год подряд по 500 млн гривен. На следующий год также запланировано 500 млн. Нам этих средств не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году. А мы планировали 3 арсенала и на это необходимо совсем другие средства для обеспечения их деятельности», — добавил Полторак.

Напомним, 14 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году военнослужащие будут получать не менее 10 тыс грн. (358 долл).

«Ещё одна вещь в этом бюджете — повышение зарплат всем военнослужащим и всему блоку безопасности. Военнослужащий будет получать не менее 10 тыс грн. Дальше у нас будет определенный снижающий коэффициент. Зарплаты на уровне 9 тыс грн (322 долл.) будут получать в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям», — рассказал Гройсман.