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Венгрия: с властями Украины невозможно договориться ни о чем

Политика

Будапешт надеется на то, что после президентских выборов на Украине ситуация изменится

Венгрия: с властями Украины невозможно договориться ни о чем
Пол Ваго. Венгры в Киеве. 1885

Будапешт, 15 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  С украинскими властями невозможно договориться, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 15 ноября УНИАН.

По его словам, Будапешт наладил контакт со всеми кандидатами в президенты Украины, которые могут победить на украинских президентских выборах в 2019 году. С этими кандидатами Венгрия ведет переговоры о том, чтобы политические отношения двух стран вновь вернулись в дружеское русло.

Тем не менее, Орбан отметил, что если отношения между Украиной и Венгрией после выборов хотя бы не ухудшатся, то и «это будет большим достижением».

Напомним, разногласия между Киевом и Будапештом возникли на фоне ущемления украинскими властями прав этнических венгров Закарпатья.

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Внешняя политика Венгрии
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