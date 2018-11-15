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В Сирии коалиция США разбомбила деревню. Погибли 17 мирных жителей

Политика

Авиация США и их сателлитов продолжает наносить авиаудары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор

В Сирии коалиция США разбомбила деревню. Погибли 17 мирных жителей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миротворец

Дейр-эз-Зор, Сирия, 15 ноября 2018, 19:12 — REGNUM  Боевые самолеты так называемой «коалиции» США нанесли воздушный удар по сирийской деревне Бу-Бадран, убив 17 мирных жителей, сообщает 15 ноября сирийское информагентство SANA.

Уточняется, что населенный пункт Бу-Бадран расположен в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, в восточных районах этой сирийской провинции США и их сателлиты регулярно наносят авиаудары по городу Хаджин и прилегающим территориям. Воздушные удары наносятся с целью поддержать курдские формирования, несколько месяцев безуспешно ведущие бои за город Хаджин на восточном берегу Евфрата.

Ранее аналогичные инциденты сопровождались также сообщениями о применении авиацией США фосфорных и кассетных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, военные операции США и их сателлиты проводят в Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства страны.

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Участие США в войне в Сирии
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