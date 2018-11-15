Власти Германии предъявили обвинения террористке ИГИЛ*

Берлин, , 19:13 — REGNUM Суд в Германии выдвинул обвинения в терроризме предполагаемой участнице группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 15 ноября передает агентство Associated Press.

По версии следствия, 26-летняя гражданка Германии Дерия О. присоединилась к группировке в 2014 году — она вышла замуж за террориста ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переехала к нему в Сирию.

В Сирии, где она жила за счет средств экстремистской группировки с мужем и ребенком, террористка была обучена владению стрелковым оружием и имела «пояс шахида». В Германию Дерия вернулась в 2017 году.

Читайте также: Эксперты ООН обнаружили в Ираке тела тысяч жертв террористов