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Власти Германии предъявили обвинения террористке ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Власти Германии предъявили обвинения террористке ИГИЛ*
Исламские радикалы

Берлин, 15 ноября 2018, 19:13 — REGNUM  Суд в Германии выдвинул обвинения в терроризме предполагаемой участнице группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 15 ноября передает агентство Associated Press.

По версии следствия, 26-летняя гражданка Германии Дерия О. присоединилась к группировке в 2014 году — она вышла замуж за террориста ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переехала к нему в Сирию.

В Сирии, где она жила за счет средств экстремистской группировки с мужем и ребенком, террористка была обучена владению стрелковым оружием и имела «пояс шахида». В Германию Дерия вернулась в 2017 году.

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