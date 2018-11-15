Украина объявила о задержании 15 судов, заходивших в порты Крыма

Киев, , 18:39 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины задержала и арестовала 15 судов, заходивших в порты Крымского полуострова, сообщает 15 ноября информагентство УНН.

Все суда задержаны, а некоторые из них уже арестованы за «незаконных заход в порты оккупированного Крыма». При этом ни УНН, ни пограничники не уточнили национальную принадлежность упомянутых судов.

«В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — приводит издание заявление представителей пограничной службы.

Кроме того, украинские пограничники заявили, что держат в своем поле зрения 940 судов, большинство из которых обслуживают крымские порты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года украинскими пограничниками в Азовском море был захвачен российский рыболовный сейнер «Норд» с экипажем из 10 человек, В августе в порту Херсона украинскими силовиками был также задержан российский танкер «Михаил Погодин»

В ответ Россия начала проводить полные досмотры украинских судов в Азовском море, предусмотренные морским правом. Киев обвинил Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов» и начал информационную истерию на тему военного противостояния с Россией в Азовском море.

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