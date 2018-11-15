Граждане Италии уверены, что главный в правительстве — не премьер-министр

Рим, , 18:06 — REGNUM 60% граждан Италии считают, что самым влиятельным членом правительства является вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, сообщает в четверг, 15 ноября, Il Giornale со ссылкой на социологический опрос Emg.

Глава правительства Джузеппе Конте набрал в этом опросе почти столько же голосов (14%), сколько и второй его заместитель — вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо (13%).

Парламентские выборы в марте 2018 года выиграли «Движение 5 звезд» Ди Майо и «Лига» Сальвини, в процессе формирования коалиционного правительства они взяли равнозначные посты вице-премьеров и пригласили возглавить правительство «компромиссного» Джузеппе Конте.

Тот же опрос подтвердил, что поддержка правящих партий остается на неизменном уровне: она составляет более 58%, 31% из которых готовы проголосовать за Сальвини, 27% — за Ди Майо.

Также социологи выяснили актуальное отношение граждан страны к нынешнему спору правительства Италии с Еврокомиссией по поводу проекта бюджета. Симпатии разделились: 46% граждан считают «противостояние» с ЕС оправданным, 45% выступают против.

Читайте также: Власти Италии не стали менять проект бюджета по требованию ЕС