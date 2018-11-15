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Эр-Рияд: принц Мухаммед «абсолютно непричастен» к убийству Хашогги

Политика

«Его королевское высочество наследный принц» вне подозрений

Эр-Рияд: принц Мухаммед «абсолютно непричастен» к убийству Хашогги
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Эр-Рияд, 15 ноября 2018, 18:12 — REGNUM  Саудовская Аравия отрицает причастность кронпринца Мухаммеда аль-Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, 15 ноября передает агентство Associated Press.

«Его королевское высочество наследный принц абсолютно непричастен к этому делу», — заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 ноября генпрокурор Саудовской Аравии назвал заказчика убийства Хашогги — им оказался бывший замглавы саудовской разведки Ахмад аль-Ассири. Турция считает расследование саудитов «неудовлетворительным».

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