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Губернатор: мэр Челябинска сам решил уйти в отставку

Политика

Врио главы города назначат 20 ноября

Челябинск, 15 ноября 2018, 17:55 — REGNUM  Мэр Челябинска Евгений Тефтелев сам принял решение уйти в отставку. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Напомним, 15 ноября Дубровский объявил о замене главы города. Евгений Тефтелев уходит в отставку.

20 ноября гордума назначит врио главы города. Но вначале депутаты примут решение по отставке нынешнего градоначальника.

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