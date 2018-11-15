Губернатор: мэр Челябинска сам решил уйти в отставку

Челябинск, , 17:55 — REGNUM Мэр Челябинска Евгений Тефтелев сам принял решение уйти в отставку. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Напомним, 15 ноября Дубровский объявил о замене главы города. Евгений Тефтелев уходит в отставку.

20 ноября гордума назначит врио главы города. Но вначале депутаты примут решение по отставке нынешнего градоначальника.

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