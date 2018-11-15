Кассационный суд вернул дело об аресте Кочаряна на повторное слушание

Ереван, , 17:44 — REGNUM Кассационный суд Армении частично удовлетворил жалобу генпрокурора об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Суд изменил решение Апелляционного суда от 13 августа об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна и вновь вернул дело в Апелляционный суд на повторное рассмотрение. При этом Кассационный суд отклонил жалобу стороны защиты Кочаряна.

Кассационный суд сегодня, 15 ноября, начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, а также жалобу генерального прокурора Артура Давтяна на решение Апелляционного суда об отмене меры пресечения в отношении Кочаряна.

Адвокаты Кочаряна требовали, чтобы Кассационный суд сделал предметом рассмотрения еще два аргумента против ареста экс-президента, между тем сторона обвинения оспаривала решение Апелляционного суда об отмене ареста в качестве меры пресечения.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Дело было принято к производству 19 сентября.

Бывший президент Армении обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя группой лиц. 27 июля суд общей юрисдикции Еревана избрал в отношении него в качестве меры пресечения двухмесячный арест. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании иммунитета, данного президенту по Конституции. Экс-президент предъявленные ему обвинения не признает.