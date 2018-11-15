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Власти Греции посчитали беженцев, находящихся в их стране

Политика

42 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Грецию только в 2018 году

Власти Греции посчитали беженцев, находящихся в их стране
Тамара Лемпицка. Беженцы (фрагмент). 1931

Афины , 15 ноября 2018, 17:47 — REGNUM  Власти Греции назвали число беженцев, которые в настоящий момент находятся в стране, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министра миграции Димитриса Вицаса, в стране на сегодняшний день находится 74 тыс. просителей убежища. При этом 42 тыс. беженцев прибыли в Грецию в 2018 году.

Вицис также отметил, что ситуация с беженцами в лагерях на островах Эгейского моря остается тяжелой — около 20 тыс. беженцев размещены на объектах, рассчитанных менее чем на 10 тыс. человек. Власти намерены в ближайшие месяцы переселить шесть тысяч беженцев с островных лагерей на материк.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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