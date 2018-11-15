Турция недовольна расследованием саудитов по делу Хашогги

Анкара, , 17:35 — REGNUM Правительство Турции «не находит удовлетворительным» расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги, проведенное генеральной прокуратурой Саудовской Аравии, 15 ноября передает агентство Associated Press.

«Я хочу сказать, что мы не находим объяснения удовлетворительными. Те, кто реально отдал преступный приказ, должны быть раскрыты. Этот процесс не может закончиться подобным образом», — заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также повторил требование правительства Турции, чтобы дело Хашогги, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, рассматривалось в турецком суде.

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