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Липецкому экс-губернатору подарили депутатский мандат и «золотой парашют»

Политика

Теперь Королёву открыт путь в Совфед

Липецкому экс-губернатору подарили депутатский мандат и «золотой парашют»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Олег Королев

Липецк, 15 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  Бывшему главе администрации Липецкой области Олегу Королёву передали вакантный мандат депутата областного совета. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, такое решение липецкого отделения «Единой России» поддержал президиум генсовета партии.

Вакансия в облдуме появилась после того, как депутат Ольга Сотникова досрочно сложила свои полномочия. Следующий зарегистрированный после неё в списке территориальной группы кандидат отказался от вакантного кресла. Тогда мандат было предложено отдать экс-губернатору региона Олегу Королёву, который на выборах в облсовет возглавлял партийный список.

По данным пресс-службы облдумы, кандидатура Олега Королева будет направлена врио главы региона Игорем Артамоновым на должность представителя в Совете Федерации от администрации Липецкой области. Спикер облдумы Павел Путилин назвал Королёва наиболее достойным претендентом на кресло сенатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Ираида Тихонова сложила с себя полномочия 7 ноября. Она занимала пост сенатора с 2014 года.

Также на заседании 15 ноября депутаты утвердили законопроект о гарантиях для высших должностных лиц региона, уходящих на пенсию, который был внесён врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Проект предусматривает для экс-губернатора ежегодные путёвки в санаторий или компенсации за проезд к месту отдыха и обратно в пределах РФ, транспортное и телефонное обслуживание.

Читайте ранее в этом сюжете: Ираида Тихонова официально оставила кресло липецкого сенатора

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