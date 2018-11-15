Депутат об отставке мэра Челябинска: «своё место в строю, уверен, найдёт»

Челябинск, , 16:47 — REGNUM Покидающий пост главы Челябинска Евгений Тефтелев найдёт своё место в строю. Об этом в своём telegram-канале заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Депутат отметил, что взаимодействует с Тефтелевым уже давно, ещё с тех времён, когда тот был министром промышленности. Напомним, на этом посту нынешний глава города был в 2004—2009 годах. Бурматов отметил, что неоднократно обращался к нему за помощью. И ни разу Тефтелев не отказал.

«Тефтелев мне не отказал ни разу, когда речь шла о реальных проблемах людей и всегда держал слово, даже когда «по ту сторону баррикад» было очень серьёзное лобби. Это характеризует его как человека. Как участник команды губернатора он своё место в строю, уверен, найдёт», — заявил Бурматов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска. Это произошло 15 ноября в ходе встречи с руководством города, районов и депутатами гордумы.

20 ноября депутаты думы примут решение об отставке Тефтелева. Тогда же будет назначен врио главы. И затем депутаты объявят о новом конкурсе на пост мэра.

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