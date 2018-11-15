Премьер-министр Италии попросит Еврокомиссию не вводить санкции

Рим, , 16:21 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что намерен встретиться с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и в очередной раз объяснить ему логику бюджета страны, целью разговора будет избежать санкций со стороны ЕС, передает Rai в четверг, 15 ноября.

При этом Конте подчеркнул, что основные параметры проекта бюджета, вызывающего недовольство Еврокомиссии, меняться не будут. Правительство Италии убеждено в необходимости данного бюджетного маневра, министры надеются на конструктивный диалог с ЕС. Переговоры будут проведены с Юнкером один на один.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019-й и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП).

13 ноября в правительстве отказались от пересмотра. Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства.

В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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