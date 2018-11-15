Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:37:01 МСК

Правительство Венгрии: мы не помогали Груевскому покинуть Македонию

Политика

Бывший премьер-министр Македонии не сможет покинуть Венгрию до вынесения решения о предоставлении убежища или экстрадиции

Будапешт, 15 ноября 2018, 16:17 — REGNUM  Правительство Венгрии отрицает свое участие в бегстве бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского от македонского правосудия, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Гергель Гуляш, представитель офиса премьер-министра Виктора Орбана сообщил журналистам, что Груевский был допрошен в Будапеште и не сможет покинуть Венгрию до вынесения решения о предоставлении убежища или экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября бывший премьер-министр Никола Груевский, обвиняемый на родине в коррупции, бежал в Венгрию, где запросил политическое убежище.

Читайте также: Власти Македонии арестовали соратников Николы Груевского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить