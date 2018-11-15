Правительство Венгрии: мы не помогали Груевскому покинуть Македонию

Будапешт, , 16:17 — REGNUM Правительство Венгрии отрицает свое участие в бегстве бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского от македонского правосудия, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Гергель Гуляш, представитель офиса премьер-министра Виктора Орбана сообщил журналистам, что Груевский был допрошен в Будапеште и не сможет покинуть Венгрию до вынесения решения о предоставлении убежища или экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября бывший премьер-министр Никола Груевский, обвиняемый на родине в коррупции, бежал в Венгрию, где запросил политическое убежище.

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