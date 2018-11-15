Мирный договор между РФ и Японией не нужен ни Москве, ни Токио?

Москва, , 16:35 — REGNUM Мирный договор, который могли бы подписать Россия и Япония, существенно не повлияет на развитие экономических отношений между двумя странами, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки.

«Эта проблема очень сложная, и совместить позиции двух сторон чрезвычайно непросто, — сказал Шаповалов. — Мы являемся свидетелями множества подобного рода проблем, которые есть сейчас и были в прошлом, решение которых растянуто на десятилетия. По всей вероятности, здесь мы наблюдаем ровно такую же ситуацию. Попытка кавалерийским наскоком решить эту проблему (как мне кажется, японский премьер-министр действует, пытаясь заработать политические очки) неправильная. У данной проблемы есть очень большой и негативный бэкграунд».

Под этим бэкгранудом, как объяснил политолог, он имел в виду историю взаимоотношений между РФ и Японией по поводу Курильских островов, которая началась с 1950-х и длится по сей день.

«Эта проблема стала разменной монетой в период холодной войны, — констатировал эксперт. — Здесь также есть внутрияпонские проблемы, связанные с тем, что, очевидно, японское общество не готово к каким-то уступкам в данном вопросе и будет воспринимать их негативно».

Иными словам, по мнению Шаповалова, потенциал разрешения этой ситуации невысок и серьезных подвижек в ближайшее время ожидать не стоит. Более того, политолог признался, что не видит каких-то крупных перемен в российско-японских экономических отношениях, которые могли бы последовать за заключением мирного договора.

«Очевидно, что на данном этапе отсутствие мирного договора никак не мешает развитию российско-японских экономических отношений, — сказал эксперт. — Заключение договора носит больше символический и политический характер, а не экономический».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур заявил, что РФ возобновила диалог с Японией на основе декларации 1956 года, как того просила японская сторона. Вместе с тем, по мнению главы государства, документ требует отдельной серьёзной проработки.

Также отметим, что основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии и постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР и суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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