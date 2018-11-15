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Врио главы Челябинска будет назначен 20 ноября

Политика

На внеочередном заседании гордумы

Челябинск, 15 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Врио мэра Челябинска будет назначен 20 ноября. Именно в этот день состоится внеочередное заседание городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в этот день депутаты официально отправят в отставку нынешнего мэра. Напомним, сейчас во главе Челябинска находится Евгений Тефтелев.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 ноября объявил о замене мэра областного центра. Слухи об уходе Евгения Тефтелева появились на прошедшей неделе. Теперь они официально подтверждены.

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