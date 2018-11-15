Врио главы Челябинска будет назначен 20 ноября

Челябинск, , 16:00 — REGNUM Врио мэра Челябинска будет назначен 20 ноября. Именно в этот день состоится внеочередное заседание городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в этот день депутаты официально отправят в отставку нынешнего мэра. Напомним, сейчас во главе Челябинска находится Евгений Тефтелев.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 ноября объявил о замене мэра областного центра. Слухи об уходе Евгения Тефтелева появились на прошедшей неделе. Теперь они официально подтверждены.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южного Урала заявил о замене мэра Челябинска

Читайте развитие сюжета: Депутат об отставке мэра Челябинска: «своё место в строю, уверен, найдёт»