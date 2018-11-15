Общеевропейской армии придётся обойтись без Австрии

Вена, , 15:53 — REGNUM В случае создания европейской армии, идею формирования которой озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, Австрия не сможет принять в ней участие. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

Читайте также: Huffington Post: создание общеевропейской армии — три причины «за»

В ведомстве напомнили, что Австрия — нейтральная страна, а предложение французского лидера противоречит австрийской конституции.

«Участие в общеевропейской армии ЕС — иллюзорная мысль, и абсолютно не согласуется с нейтралитетом Австрии», — приводит РИА Новости слова представителя минобороны Австрии.

Ранее по теме: В поддержке Меркель создания армии ЕС не увидели реальной готовности

Как сообщало ИА REGNUM, предложение создать «общеевропейскую армию», независимую от США, озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом глава государства упомянул об угрозах со стороны Китая, России, а также США. Президент США Дональд Трамп оценил слова Макрона как «очень оскорбительные». Германия же поддержала призыв Франции, однако, по оценкам экспертов, это выглядит «больше демаршем против политики США, чем реальной готовностью создать военную систему». Против такой идеи выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте ранее в этом сюжете: «Левые» в Европарламенте не поддержали идею создания единой армии ЕС