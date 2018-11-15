Правительство Киргизии намерено опять пересмотреть соглашение по «Кумтору»

Бишкек, , 15:46 — REGNUM Условия подписанного прежним премьер-министром Сапаром Исаковым соглашения по проекту «Кумтор» не устраивают действующее правительство, а потому кабинет министров намерен его пересмотреть. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании парламента.

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти уже передали список предложений по изменениям в договоре представителям канадской компанией «Centerra Gold», занимающейся разработкой крупнейшего золотого месторождения Киргизии «Кумтор».

"Мы должны усиливать наши позиции. На сегодня по соглашению поступили $7 млн (476 млн рублей), но их пока не использовали. Если не завершим вопросы со стратегическим соглашением, то должны будем решить вопросы по этой сумме. Есть слухи о продаже акций «Centerra Gold Inc», — подчеркнул он.

Также глава правительства отметил, что в последнее время ходят слухи о том, что канадский инвестор якобы планирует продать право на разработку рудника «Кумтор» другой иностранной компании.

«Приедет руководитель компании «Centerra Gold», состоится встреча с правительством, тогда и будет известно, на каком этапе находятся переговоры о продаже рудника, если они вообще ведутся», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что месторождение «Кумтор» является крупнейшим золотым рудником и одним из бюджетообразующих предприятий Киргизии. Доля рудника в ВВП республики составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%. «Кумтор» ежегодно производит около 15 — 17 тонн золота.

Отметим, что вокруг золоторудного комбината с момента начала его работы регулярно возникают скандальные ситуации, преимущественно из-за попыток отдельных киргизстанских политиков и их сторонников отобрать «Кумтор» у иностранного инвестора — канадской компании «Centerra Gold Inc».