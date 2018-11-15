Британия удвоит свой парк американских «невидимок» F-35

Лондон, , 15:46 — REGNUM Военное ведомство Соединенного Королевства приняло решение о закупке 17 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 производства США. Об этом сообщает сайт британского минобороны.

«Великобритания намерена удвоить количество истребителей-бомбардировщиков F-35, для чего заказала еще 17 самолетов», — уведомил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Отмечается, что 17 новых машин будут поставлены военному ведомству Великобритании в период с 2020 по 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен до конца 2018 года передать Токио десять истребителей F-35.

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