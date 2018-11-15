На уровень выше: тульский губернатор поставил задачу элитам

Тула, , 15:43 — REGNUM Алексей Дюмин в своем послании к депутатам Тульской областной Думы, региональному правительству и жителям Тульской области уделил большое внимание описанию всех экономически привлекательных проектов, реализуемых и запланированных в области. Отдельно губернатор выделил инфраструктурные проекты, которые по тем или иным причинам были не выполнены. Эксперты отмечают, правительству Тульской области дан четкий посыл о том, что в следующем году потребуется полная мобилизация их усилий.

Экономика — на подъеме, прирост ВРП

«Область обеспечивает положительную динамику по ключевым направлениям экономического развития», — объявил Алексей Дюмин.

Он сообщил, что ожидается сохранение динамики прироста валового регионального продукта не менее 2,5%.

Губернатор отметил, что Тульская область«уже не первый год в пятерке самых инвестиционно привлекательных регионов, в том числе для иностранных партнеров, несмотря на ограничения, о которых вы все знаете».

Ежегодный инвестиционный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) во многом демонстрирует эффективность работы глав регионов. Эксперты сходятся во мнении, что позиция региона в рейтинге отражает и экономическую ситуацию территории в целом. Итоговая сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме соглашений составила 88 млрд рублей, всего было подписано 19 контрактов. По сравнению с прошлым годом объем планируемых инвестиций увеличился на 5 млрд рублей.

В область приходит бизнес, открывает новые площадки, модернизирует свои производства. На уже существующих предприятиях открываются новые цеха по производству — увеличивает выпуск продукции.

«Бизнес выбирает надежность и перспективу. А все это в нашем регионе есть», — констатирует губернатор.

«Тульская область последовательно демонстрирует достижения в экономической сфере, — отмечает глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый — В первую очередь необходимо выделить системную работу властей региона с инвесторами. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, губернатору и его команде удалось сформировать благоприятный инвестклимат. Об этом свидетельствует активный приход крупных компаний в регион. Регион ушел от позиции, когда приходится стоять с протянутой рукой, демонстрируя высокую эффективность».

«Здоровье региональной экономики — это и здоровье бюджета. Прирост доходов бюджета обусловлен, в первую очередь, улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, ростом заработной платы сотрудников», — отметил глава региона.

По словам губернатора, по итогам 9 месяцев этого года прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области к аналогичному периоду прошлого года — 10,7%.

Это находит свое отражение в заработных платах работников.

«Уровень зарплат в целом по области растет: уже за первые 8 месяцев — 108,9%. По оценкам Росстата, уровень зарегистрированной безработицы в регионе вдвое ниже, чем по стране. При этом мы можем говорить о качественном улучшении кадрового капитала», — отметил тульский губернатор.

Согласно данным правительства, уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2018 года в регионе составил 0,48 процента — 4 место в ЦФО, 11 место в РФ.

Губернатор обозначил пять магистральных направлений развития экономики региона. Прежде всего, это дальнейшее развитие особой экономической зоны «Узловая» (ОЭЗ).

«Предприятия растут. Необходимо отметить, что значительная часть резидентов будет производить либо экспортную, либо импортозамещающую продукцию, — замечает губернатор.

В ОЭЗ «Узловая» сейчас 9 резидентов, еще 3 проходит стадию подготовки документации.

Второе направление — реализация потенциала ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития — прим.), статус ТОСЭР в 2018 году получил «Ефремов», на подходе город Алексин.

«Это даст особые преференции для инвесторов, а главам администраций моногородов необходимо в полной мере пользоваться теми преференциями, которые дает этот статус», — подчеркнул глава региона и призвал не ждать пока члены правительства «приведут» инвесторов, а включаться в эту работу самостоятельно.

Третье — повышение производительности труда в промышленности. С 2018 года 16 крупных предприятий региона участвуют в пилотном проекте по повышению эффективности работы. В качестве примера глава региона назвал предприятие «Полемо», на нем уже зафиксирован 30% рост производительности, таким образом попав в число лидеров национальной программы.

Четвертое направление — развитие сельского хозяйства, направление, которое сейчас рассматривается как одно из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики региона. В области зафиксирована хорошая динамика агропромышленного комплекса, по некоторым сельхозкультурам собираются рекордные урожаи. Губернатор отдельно поблагодарил работников этой сферы за труд.

И последнее — модернизация предприятий «оборонки».

"Сегодня на предприятиях ОПК реализуется 25 инвестпроектов на сумму 100 млрд рублей», — объявил Алексей Дюмин.

Глава региона указал на необходимость развития потенциала предприятий на выпуск гражданской продукции и продукции двойного назначения. Глава региона подчеркнул, что эта задача поставлена президентом, поэтому ее обязательно необходимо выполнять несмотря на определенные сложности.

Сейчас принят план, по которому в ближайшие годы в Тульской области будет создано и усовершенствовано более 35 видов продукции гражданского назначения. Предприятиям «оборонки» Фонд развития промышленности начал выдавать займы на перепрофилирование.

«Наши традиционные отрасли показывают растущую динамику производства. Для себя мы установили ориентир — держаться показателей развития выше среднероссийских», — заявил Алексей Дюмин.

«Важно также отметить и развитие оборонно-промышленного комплекса. ОПК играет важнейшую роль в стратегии развития региона, — отмечает Михаил Белый. — Тульские власти делают ставку на кластерное развитие, при этом индустриализация региона, повышение производительности труда идет параллельно с расширением социальных возможностей жителей области и экологическими проектами».

При этом эксперт констатирует, что власти признают наличие целого ряда «болевых точек»:

«Но мы видим не «потемкинские деревни», а реальные попытки изменить ситуацию к лучшему. Экономические показатели красноречиво говорят о том, что достижения налицо. На некоторых направлениях они достаточно скромные, а это говорит, что основной массив работы еще только предстоит выполнить».

Развитие малого и среднего бизнеса

Отмечая развитие малого и среднего бизнеса в регионе, Алексей Дюмин заметил: «наша задача — не закрыть чей-то бизнес, а вывести его из тени, дать ему возможность жить и процветать в легальном поле».

В Тульской области в этом секторе заняты более 125 тыс. человек. Число хозяйствующих субъектов 62,5 тыс. предприятий, с оборотом около 429 млрд рублей в год. Эксперты наблюдают рост количества экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса — за 6 месяцев текущего года на 44%.

Также для создания благоприятного климата в регионе правительство создает биржи субподрядов и торговые площадки, таким образом малый бизнес выходит на крупных заказчиков. Объем заказов — 13,9 млрд рублей за 7 месяцев, что на 2,6 млрд рублей показателей прошлого года.

Информатизация области как фактор развития

«Цифровизация социально-экономических процессов несколько лет назад стала общей тенденцией для регионов страны, обеспечивая им реализацию своих конкурентных преимуществ во многих сферах и уровнях управления: развитие электронных госуслуг, проекты в сфере безопасного и умного города, цифровое здравоохранение и образование, открытость и доступность региональных властей. От этого зависит качество управленческих процессов, внимание потенциальных инвесторов к региону, и, в конечном счете, удовлетворенность населения. Регионы с каждым годом увеличивают расходы на информатизацию», — отмечает политический аналитик Евгений Крылов.

В Тульской области в этом году было создано несколько единых диспетчерских центров (ЕДДС) — централизация управления для повышения эффективности работы. Такие службы заработали по ряду вопросов: уборка мусора, снежные завалы и, конечно, МЧС и единая служба скорой помощи.

Так, в прошлом году впервые была опробована и показала свою эффективность система «Снег». С ее помощью были приняты меры по более чем 7 000 заявок граждан. В этом году система «Снег» снова работает. Жители могут круглосуточно сообщать о неубранном снеге по телефонам ЕДДС своих муниципальных образований. По регламенту вопросы должны быть решены в течение двух дней с момента обращения.

Внедренная ЕДДС система «Свалки» фиксирует обращения неравнодушных граждан, сообщающих об обнаружанных локальных свалках и неубранных мусорных контейнерах. К сентябрю 2018 года при помощи системы было принято 1237 обращений.

«Повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования — МЧС, скорой помощи. Во многом это следствие информатизации отрасли», — отметил губернатор области.

Губернатор обозначил еще одну сферу, где информатизация выводит регион на новый этап развития :

«Наводится порядок в сфере землепользования — благодаря внедрению Геоскан»…Были случаи некорректной и спорной кадастровой оценки. Таковых — менее 1% от всех новых объектов кадастровой переоценки. Сейчас созданы все механизмы урегулирования конфликтов в этом вопросе. Тульский областной БТИ в постоянном режиме рассматривает подобные вопросы. На 2019 год стоит большая задача — начать работу по оценке почти полутора миллионов объектов капитального строительства. С 2020 года — перейти к оценке земли», — отметил губернатор.

Информационная инфраструктура

В 2013 году в регионе протяженность волоконно-оптических сетей (ВОЛС) составляла около 5 тыс. км оптоволоконных сетей — сейчас более 30 тыс. км. Также реализуется 2 ключевых проекта по созданию информационной инфраструктуры. Первый — это создание единой информационно-телекоммуникационной сети (ЕИКС). Для этого были поключены 2500 государственных и муниципальных учреждений, 340 ФАПов. Техническая возможность подключения была предоставлена и жителям более чем в 400 населенных пунктов.

Второй проект — устранение цифрового неравенства. Его цель — обеспечить выход в Интернет во всех населенных пунктах Тульской области с численностью жителей от 250 до 500 человек с использованием точек доступа. Благодаря инициативе и поддержке губернатора проект был завершен, в результате Тульская область — в пятерке регионов, кто досрочно завершил федеральный проект по устранению цифрового неравенства.

Благодаря развитой сети интернет в Тульской области становятся возможны создание региональной медицинской информационной системы, создание единой образовательной среды, обеспечивающей доступность образования во всех 1075 образовательных учреждениях Тульской области. Кроме того, создана единая система электронного документооборота, в которой работают правительство, органы исполнительной власти региона и их подведомственные организации. С помощью системы осуществляется и взаимодействие с администрациями всех муниципальных образований области.

Алексей Дюмин напомнил, что использование интернета тесно связано с вопросами информационной безопасности и отметил работу кибердружин.

«Важно, чтобы люди знали основы безопасности при работе в сети интернет», — ранее предупреждал губернатор.

«В Тульской области создан хороший стартовый задел для этих процессов — высокая обеспеченность населения компьютерами, доступом в интернет, использование госуслуг в электронном виде, — оценивает политический аналитик Евгений Крылов. — Однако впереди напряженная работа по достижению ряда важных целевых показателей, в которым наши соседи по ЦФО уже пришли, например, 100%-е использование персональных компьютеров предприятиями, 99%-е использование предприятиями выхода в интернет. К тому же, область тстает по показателю затрат на ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), уровню использования систем электронного документооборота на предприятиях. По данным CNews, в рейтинге регионов по уровню ИКТ-расходов за 2018 год Тульская область заняла 17 место с отрицательной динамикой расходов по сравнению с прошлым годом. По расходам на душу населения область входит в топ-20 регионов страны».

Безопасность

«Один из показателей качества жизни — безопасность. Уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур», — сообщил глава региона.

Уровень преступности в Тульской области более чем на 20 процентов ниже, чем в среднем по ЦФО и почти на треть, чем по стране.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2018 года уровень преступности на 100 тыс. населения составил 672,3 преступлений (средние показатели по ЦФО — 859,3; по России — 1015,6), в том числе по тяжким и особо тяжким составам — 167,6 (по ЦФО — 215,8; по России — 227,3).

Число граждан, здоровью которых в результате преступных посягательств причинен тяжкий вред, сократилось на 17,3% (230 случаев), погибших — на 12,8% (211 случаев). На 25% снизилось число убийств. На 36,8% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

«Отдельное внимание губернатор уделил вопросам безопасности. Это связано как с последними резонансными событиями в стране, так и усилением звучания антикоррупционной повестки в регионе. Обычно главы регионов нечасто затрагивают эту сферу, отдавая на откуп силовым ведомствам», — замечает политический аналитик Евгений Крылов.

На нужды ЖКХ — миллиард рублей

Губернатор отдельно вернулся к вопросу ЖКХ, который в этом году стал наиболее популярным запросом в числе обращения жителей области. Среди частых вопросов обращения проблемы с системами водоснабжения, отопления, начисление коммунальных услуг.

«На строительство и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году запланирован рост расходов более чем на 20%», — отметил губернатор

Идет работа по обновлению сетей теплоснабжения. Алексей Дюмин также анонсировал новый проект правительства области:

«Одним из основных проектов в сфере ЖКХ на 2019 год станет проект «Чистая вода» с объемом финансирования в 220 млн рублей».

Кроме того, отдельно глава региона отметил ситуацию с региональной программой переселения граждан из аварийного жилья:

«В 2019-м география расширется, объемы финансирования сохраняются. Мы расчитываем на поддержку правительства РФ».

Напомним, по окончании федеральной программы в конце 2017 года в послании областной Думе, региональному правительству и жителям Алексей Дюмин поручил продолжить переселение из аварийного жилья в Тульской области уже в рамках региональной программы. В ней приняли участие 4 муниципальных образования: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Все муниципальные образования заключили контракты на приобретение 267 квартир с социальной отделкой. Общий объем финансирования за счет регионального бюджета составил свыше 500 млн рублей, однако после обращения Алексея Дюмина на имя президента России, Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение поддержать его инициативу и компенсировать Тульской области понесенные затраты.

Программой переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2018 год было предусмотрено 558 млн рублей. Расселяются 895 человек из 50 аварийных многоквартирных домов. В правительстве РФ ведется проработка алгоритма дальнейшего расселения аварийного жилья, будут определены регионы, которые станут участниками новой программы. По поручению губернатора регион подготовил заявку для участия в новой федеральной программе.

Работа региональных операторов начинает давать результат

С 1 января 2019 года Тульская область переходит на новый формат сбора и переработки мусора. Для этих целей в 2018 году были утверждены два региональных оператора, которые будут заниматься вывозом и переработкой мусора в регионе. Правительство области выделило 4,5 млрд рублей на глубокую модернизацию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Для этого компании-подрядчики должны будут построить несколько мусороперабатывающих заводов, сортировочных и мусороперегрузочных станций, во время утилизации будут использоваться современные методы утилизации — от депонирования до термической обработки.

«В следующем году, с началом полноценной работы региональных операторов, значительно повысится качество оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, увеличится объем средств, направляемых на развитие системы обращения с ТКО, будут созданы объекты по их переработке. В бюджете заложены деньги на рекультивацию полигонов», — сообщил губернатор.

Полноценно новая система заработает только с нового года, однако уже с 1 сентября «МСК-НТ» начал работу в тех районах, где ситуация с вывозом мусора наиболее острая: муниципальные образования Страховское в Заокском районе, Иваньковское в Ясногорском районе и часть Ясногорска.

Глава региона отметил, что в Ясногорском районе уже есть положительный результат от работы регоператоров«по проблемам уборки мусора стало приходить меньше жалоб».

Три главных инфраструктурных проекта: что с ними будет

Эксперты называют строительство крупных инфраструктурных проектов в регионах одним из критериев оценки работы губернатора. По сути, инфраструктура является лакмусовой бумагой масштаба развития региона.

«Прошлогоднее послание губернатора ставило очень амбициозные задачи в части реальных, что называется ощутимых показателей — это строительство жилья, дорог, инфраструктуры, открытие новых производств. Не все проекты были реализованы в том виде, в каком планировались, по некоторым перенесены сроки, но от них не отказались, ведется работа, где-то не готова документация, а где-то опаздывает финансирование, идеального исполнения проектов такого глобального масштаба не бывает», — отмечает Артем Богатырев.

Губернатор области обозначил три крупных инфраструктурных проекта, к реализации которых предстоит преступить в грядущем году: Восточный обход, автомост в Туле через Упу, северный обход города Новомосковска.

«Восточный обход Тулы с мостом через Упу. Задача нашим дорожникам — не затягивать сроки начала строительства», — заявил глава региона.

На последнем оперативном совещании в областном правительстве при обсуждении реализации основных положений прошлогоднего послания губернатора областной Думе, самой большой критике подвергся проект строительства второй очереди Восточного обвода Тулы, который так и не был запущен в 2018 году. Глава областного минтранса Родион Дудник пояснил, что федеральное ведомство уже дало согласие на строительство. В планах правительства заключить соглашение с Федеральным дорожным агентством в середине февраля следующего года. По оценкам председателя тульского правительства Валерия Шерина, строительство Восточного обвода начнется в 2019 году и завершится в 2020. Речь идет о расширении Восточного обвода до четырех полос (Восточный обход — это магистральная улица непрерывного движения общегородского значения. Протяженность трассы составляет 2270 метров, длинна моста и путепровода 225 метров. На сегодняшний день число полос — 4. Ширина полосы движения 3,75 метров).

«Автомобильный мост в Туле через Упу. Руководству города — до конца первого полугодия провести конкурс. Правительству — полностью сопровождать проект», — поручил губернатор.

Автомобильный мост через реку Упу — еще один долгожданный проект города, он направлен на улучшение дорожной ситуации в центре города за счет создания новых транспортных связей между Зареченским и Советским районами и снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть. Перенос сроков строительства моста продолжается уже с 2013 года. (Согласно задумке, мост через Упу должен составлять около 100 м и включать 3 полосы движения, одна из которых реверсивная, также предполагается два пешеходных тротуара. Общая ширина моста составит не меньше 14 м, а ширина проезжей части — 3, 75 м).

«Северный обход Новомосковска. В соответствии с указом президента образован федеральный фонд развития. Через него будут финансироваться проекты, которые попадут в федеральный «Комплексный план модеранизации и расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии пространтсвенного развития Российской Федерации». Задача: обосновать, защитить, сделать все возможное, чтобы войти в этот план», — заявил губернатор.

ЭкспертАНО «Институт региональной экспертизы» Руслан Насыров отмечает:

«Конечно, к неприятным моментам относится задержка в реализации проекта Восточный обход Тулы. Но несмотря на это, новые сроки определены, и губернатор достаточно жестко дал понять, что ждет выполнения проекта в срок, и не потерпит легкомысленного отношения к реализации запланированных проектов».

Напомним, 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и учредитель ООО «Автодорожные концессии Тульской области» Дмитрий Колосов подписали соглашение о сотрудничестве. Один из пунктов соглашения предусматривает возможность сотрудничества при строительстве автомобильной дороги в обход города Новомосковск.

Необходимость строительства новой автомобильной дороги обусловлена развитием крупного промышленного района г. Новомосковска Тульской области. Развитие и модернизация действующих производств требует реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Трасса должна будет обеспечивать связь крупнейших предприятий Новомосковска («Еврохим», «Полипласт», «Оргсинтез», «Готек», «Проктер энд Гэмбл», «Кнауф» и другие) с регионами РФ, а также будет обеспечивать транзитный трафик по направлению Тула-Рязань и являться северным обходом города.

Кроме того, для более простого сообщения между городами-агломерациями реализуется региональная программа «Безопасные и качественные дороги». С января 2019 году она вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим и география, и масштаб работ будет увеличен: по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, согласно плану правительства в 2019 году планируется отремонтировать 314 км на 59 объектах регионального значения.

«Проект «Безопасные и качественные дороги» является примером тщательной и продуманной работы, — полагает Руслан Насыров. — В рамках проекта уже отремонтировано и сдано множество значимых объектов. Важно, что темпы строительства не упали по сравнению с прошлым годом, а в следующем вообще запланировано увеличение объёмов дорожных работ почти в два раза, это поможет Тульской области выйти на новый уровень, значительно улучшив качество дорожного покрытия в регионе и сократив тем самым количество дорожно-транспортных происшествий».

Новое важное направление — туристическая экономика

Необходимо повышать развитие туристической инфраструктуры, транспортной доступности, увеличение числа объектов притяжения, а также разработка уникальных предложений — все это, по мнению Алексея Дюмина, должно учитываться в сфере «туристической экономики»:

«При разработке всех проектов развития городской инфраструктуры, совершенствования общественной и деловой среды следует предусматривать возможности для развития этой отрасли».

Эксперты констатируют, де-факто это пожелание уже учитывается, для жителей и гостей города созданы грандиозные точки притяжения — «Тульская набережная», которая дала новый облик историческому центру города, творческий индустриальный кластер «Октава», ставший центром творческой молодежи, открытие музейного квартала на ул. Металлистов.

В скором времени откроется парк «Патриот Тула», где тульский край сможет претендовать на роль лидера в патриотической направленности досуга. Если говорить, о более будничных проектах, то в следующем году глава региона поручил правительству города Тулы создание единой транспортной системы города Тула, что должно стать переломным «моментом в улучшении качества услуг общественного транспорта, повышения его комфортности».

Можно отметить, что за 2018 год Тульская область сделала большой рывок в привлечении туристов. Динамика такова: в 2014 году общий объем туристического потока в регионе составил 496,8 тысяч человек, в 2015 году — 541,5 тысяч человек, в 2016 году — 580, в 2017 году — 653 тысячи человек. В 2018 году, по словам губернатора, ожидается более 730 тысяч туристов, таким образом рост составит почти 12%.

В настоящее время субъекты туристской индустрии могут воспользоваться 15 мерами поддержки, включая образовательную, финансовую и маркетинговую. Разработаны специализированные меры для поддержки отдельных категорий турбизнеса. Для увеличения пакетных туров в Тульскую область и, как следствие, роста турпотока, направлено субсидирование части затрат на проведение рекламно-информационных туров. Субсидия предполагает возмещение до половины затрат на размещение и транспортное обслуживание. Для гостиниц предусмотрено возмещение 50% затрат на прохождение классификации. Также субъекты туристской индустрии Тульской области могут воспользоваться микрозаймами, налоговыми каникулами и пониженными налоговыми ставками.

«Всего через пару недель Тула станет Новогодней столицей России. На целых тридцать дней. Это повышенная ответственность всем службам города. Хочу пожелать всем тулякам и гостям города — пусть эти дни будут интересными и праздничными и запоминающимися», — выразил пожелание губернатор.

Эксперт Сергей Ходос говорит о пакете мер, которые должны стать стимулом развития туризма в регионе:

«В этом году Тула станет Новогодней столицей России. Это говорит о системной работе, направленной на продвижении туристского потенциала. Но, безусловно, еще нужен пакет мер, стимулирующий развитие туристской инфраструктуры. А кроме инфраструктуры, я бы добавил создание творческих индустрий как в Туле, так и в малых городах и местах. Обладая разнообразным историко-культурным потенциалом, хотелось бы направить инициативы в сфере культуры на самоорганизацию жителей малых территорий».

Эксперт предлагает акцентировать внимание на расширении ассортимента аутентичных продуктов:

«К примеру, в Заокском районе есть замечательное место — Дворяниново, музей-усадьба А.Т.Болотова, который считается основателем науки о яблоках — помологии. Конечно, можно проводить яркие яблочные фестивали на Яблочный Спас. Но энергетика этого места сама по себе дарит нам рецепты счастья и плодородия. А это уже другой культурно-познавательный подход. И таких прекрасных мест в области очень много».

Сергей Ходос рекомендует смотреть на сферу культуры и туризма как на ресурс развития места, территории: Начало положено. Ведь Тульская область «это яркая и самобытная культурная мозаика».

«Наши цели реалистичны. В их основании ответственная оценка наших с вами возможностей. Понимая что возможности есть — значит и результат должен быть успешным», — подчеркнул Алексей Дюмин в своем послании.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что «послание носило мобилизующий характер и заключило в себе ряд важныхмесседжей»:

«В первую очередь, губернатор дал понять, что сменой структуры правительства дело не ограничится, и кадровые перестановки еще будут. Очевидно, что на нового председателя правительства возлагаются большие надежды, но и ответственность у него велика. В целом перед административными элитами региона поставлена задача повысить свою эффективность на уровень выше. Учитывая тот поступательный стиль руководства, который выбрал Алексей Дюмин, можно сказать, что поставленные задачи вполне реализуемы и ставятся губернатором последовательно».