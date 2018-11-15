Как будут управлять губернаторы от оппозиции?

Москва, , 15:21 — REGNUM Новые оппозиционные губернаторы вполне смогут встроиться в сложившуюся систему политических сдержек и противовесов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявил исполнительный директор Центра политического анализа Павел Данилин на очередном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

«Сегодня коммунисты прекрасно понимают, что власть может на законных основаниях сделать так, что КПРФ перестанет быть в принципе одной из системных партий. Для этого есть все возможности — есть Коммунисты России, КПСС, другие партии левого толка. И КПРФ как таковая является абсолютно системной и адекватной, не представляющей угрозу для режима политической силой», — заявил Данилин.

«Поэтому когда мы говорим, что коммунисты выиграли в одном регионе, а в другом либерал-демократы, всегда нужно отдавать отчёт, что выиграли представители абсолютно системных партий. Люди, которые являются плотью от плоти частью истеблишмента», — подчеркнул он.

В пример он привёл губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — какие бы инициативы он ни произносил, он из семьи из 10 детей, и все эти дети являются известными политиками и бизнес-деятелями от Амурской области до Хабаровского края. Сам Фургал также прошёл и бизнес, получил образование в Российской академии госслужбы, а с 2007 года стал депутатом Госдумы.

«Он часть элиты. Часть элиты, и он всегда был абсолютно в тренде. Он всегда добивался хороших результатов в крае. На прошлых губернаторских выборах получил 20%. И когда его сейчас выдвигали как технического кандидата — это, наверное, некоторая ошибка технологов», — указал Данилин.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов, безусловно, менее известен и «менее встроен в истеблишменте», однако его партия сама является частью системы договорённостей, сдержек и противовесов.

«Победа коммуниста может не нравиться, но с этим нужно работать. Можно пойти в отрыв и сказать, что жители Хакасии сами виноваты… Но это же не задача Кремля наказывать избирателей и говорить, Россия ты одурела? Задача — выстраивать адекватную систему управления. Даже если губернатор по некоторой причине не очень нравится, власть должна работать на благо сотен тысяч жителей региона, которые в нём живут», — отметил политолог.

«То, что Коновалов может встроиться в систему, мне представляется вполне адекватным. Он действительно может пройти необходимые курсы и, получив достойных наставников, стать частью губернаторского корпуса нашей страны», — заключил Данилин.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялось очередное заседание клуба «Регион», посвящённое итогам выборов в Хакасии, избирательной кампании в Приморье и структуре и динамике протеста в регионах в целом.