Четверг, 15 Ноября 2018 года
16:07:55 МСК

ДНР: Киев перебросил в Донбасс артиллерию и «Грады»

Политика

Власти республики призвали международных наблюдателей зафиксировать запрещенное вооружение

ДНР: Киев перебросил в Донбасс артиллерию и «Грады»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Система «Град»

Донецк, 15 ноября 2018, 15:14 — REGNUM  Украинские военные перебросили в Донбасс тяжелое артиллерийское вооружение и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщил 15 ноября начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

Разведка ДНР зафиксировала прибытие вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в район села Калиново в 17 км к северо-западу от Донецка. Киевские силовики разместили под Донецком 36 гаубиц, пушки калибром 100 мм и шесть РСЗО «Град».

Власти ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать вблизи линии соприкосновения запрещенное вооружение и добиться от Киева отвода техники, как того требуют Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 ноября украинские войска 19 раз нарушили режим прекращения огня в отношении ДНР. По данным Совместного центра контроля и координации, по территории республики было выпущено 276 боеприпасов.

Читайте также: Киевские формирования выпустили за сутки 276 боеприпасов по ДНР — СЦКК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить