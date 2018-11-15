ДНР: Киев перебросил в Донбасс артиллерию и «Грады»

Донецк, , 15:14 — REGNUM Украинские военные перебросили в Донбасс тяжелое артиллерийское вооружение и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщил 15 ноября начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

Разведка ДНР зафиксировала прибытие вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в район села Калиново в 17 км к северо-западу от Донецка. Киевские силовики разместили под Донецком 36 гаубиц, пушки калибром 100 мм и шесть РСЗО «Град».

Власти ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать вблизи линии соприкосновения запрещенное вооружение и добиться от Киева отвода техники, как того требуют Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 ноября украинские войска 19 раз нарушили режим прекращения огня в отношении ДНР. По данным Совместного центра контроля и координации, по территории республики было выпущено 276 боеприпасов.

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