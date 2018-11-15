Экс-управделами аппарата правительства обвинил партию Пашиняна в диктатуре

Ереван, , 15:09 — REGNUM Экс-управляющий делами аппарата правительства Армении Геворг Ачемян объявил о своем выходе из партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» (ГД), обвинив ее руководство в тотальной диктатуре в отношении рядовых членов.

На своей странице в Facebook Ачемян накануне вечером вышел в прямой эфир и пояснил свои действия.

Бывший управделами рассказал, что примерно две недели назад министр территориального управления, глава предвыборного штаба ГД Сурен Папикян известил однопартийцев о составлении списка для участия во внеочередных парламентских выборов, предложив им указать предпочтительный избирательный округ.

Ачемян подтвердил свое участие в рейтинговом голосовании и выбрал округ Малатия-Себастия, после чего арендовал помещение в этом районе, где обсуждал со своими единомышленниками предстоящую предвыборную кампанию.

Ему было сказано, что он внесен в списки. Однако через несколько дней оказалось, что правление партии его кандидатуру отклонило. На вопрос, что стало причиной такого решения, Ачемян не получил никакого ответа от руководства «Гражданского договора», после чего принял решение покинуть ряды партии.

«Я констатирую, что в партии произошел откат от демократических процессов… Со стороны руководства ГД наблюдается тотальное игнорирование рядовых членов. В партии царит тотальная диктатура — делается то, что спускается сверху», — цитирует Ачемяна Новости-Армения.

Он обвинил руководство партии в отсутствии политической воли в вопросе установления демократии, в связи с чем ему пришлось покинуть ГД и продолжить политическую деятельность в другом качестве.

Ачемян также сослался на муссируемые слухи, согласно которым решение не допускать его к выборам, продиктовано желанием способствовать избранию конкретных лиц по данному округу.

По его информации, в партийной элите было принято решение выставить на выборах в округе Малатия-Себастия четверых членов ГД: Арарата Мирзояна (и.о.первого вице-премьера), Араика Арутюняна (и.о.министра образования), Грачья Акопяна (шурин Пашиняна) и Эрика Григоряна (и.о.министра охраны природы).

«До меня дошли слухи, что не допускать меня к выбором — результат расчета, поскольку в этом округе должны были пройти эти четыре человека, и основным их соперником был я. В партии считали, что если я буду баллотироваться, то однозначно пройду в парламент благодаря поддержке религиозной организации, к которой я принадлежу», — отметил Ачемян.

Бывший управделами правительства заявил, что однозначно не будет поддерживать на выборах ГД (партия идет на выборы в составе блока «Мой шаг» — ИА REGNUM ) и призывает не голосовать за эту политсилу.

«Призываю общество отрезветь и дать политическую пощечину действующим властям, приведя их в чувство. Общество должно показать, что не находится в эйфории, видит (негативные) процессы, которые мы можем и обязаны исправить», — подчеркнул Ачемян.