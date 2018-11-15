Президент Филиппин Дутерте «проспал» ряд встреч на саммите АСЕАН

Сингапур, , 15:11 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил ряд встреч на 33-м саммите АСЕАН в Сингапуре, сославшись на «короткий сон в течение дня», сообщает BBC Indonesia.

73-летний президент Филиппин не участвовал в четырех встречах на саммите АСЕАН.

Пресс-секретарь президента заявил, что Родриго Дутерте работал поздно ночью и спал только три часа. «Отсутствие президента Филиппин на ряде совещаний в Сингапуре не связано с проблемами со здоровьем», — подчеркнул пресс-секретарь.

Издание отмечает, что Родриго Дутерте — не единственный президент, который пропустил ряд встреч на саммите АСЕАН в Сингапуре. В газете Washington Post заявили, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин заснул пока ожидал прибытия вице-президента США.

Напомним, лидеры Ассоциации стран Юго-Восточной Азии прибыли на 33-й саммит АСЕАН, который проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года.