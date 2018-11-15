«Справедливая Россия» оспорит итог мунвыборов в Петербурге после решения КС

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Петербургское отделение «Справедливой России» вновь оспорит результаты выборов по муниципальному округу №15 в 2014 году после благоприятного для партии решения Конституционного суда РФ. Об этом заявила лидер петербургских «справороссов» Марина Шишкина.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ в своем решении от 15 ноября нашел «несоразмерное ограничение права» на судебную защиту избирательных прав в статье 239 Кодекса административного судопроизводства РФ после жалобы «Справедливой России» на муниципальные выборы в Петербурге,

«Очень рада решению Конституционного суда, который согласился с тем, что сомнений в справедливости выборов быть не должно. Мы обязательно будем оспаривать результаты выборов по муниципальному округу №15. Кроме того, фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе, полагаю, подготовит поправки в Кодекс административного судопроизводства», — сказала Марина Шишкина.

Напомним, как решил КС РФ, часть 15 статьи 239 КАС РФ не соответствует Конституции РФ, так как в определенных случаях не дает обжаловать в суде результаты выборов.

«Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления КС РФ. Правоприменительные решения по делу регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге подлежат пересмотру в установленном порядке», — заявили в Конституционном суде.

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