Итог региональных выборов: «Успех КПРФ высветил серьёзные проблемы»

Москва, , 15:00 — REGNUM Формальный успех КПРФ на последних региональных выборах никак не отражает реальные результаты работы партии со своим электоратом, и в дальнейшем её популярность неизбежно продолжит снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков на очередном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

«В Хакасии выборы выиграла КПРФ. Многие коллеги рассматривают это как огромный успех КПРФ, а некоторые, как и наш главный оппозиционер, считают, что это была пощёчина Навального. Я с этим совершенно не согласен. На мой взгляд, этот квазиуспех КПРФ высветил очень серьёзную проблему в работе этой партии», — заявил Сучков.

«Это пример того, как партия недорабатывает во многих других регионах — и в том числе на федеральных выборах», — подчеркнул он.

По его мнению, протестный электорат, которому не особенно важны ни идеологические принципы, ни даже те или иные политические лидеры, впервые за долгие годы «проголосовал за КПРФ — и не потому, что КПРФ вела системную работу в регионе, а потому что больше голосовать было особо не за кого».

Это нашло прямое отражение и на «необычной» социологии последнего времени.

«Мы являемся неоднократными свидетелями того, как за последнее время, когда все социологические опросы показывали доминирование того или иного кандидата власти. Чем это заканчивалось? Орлова была уверена, что у неё минимум 70% рейтинг. Чем это кончилось, мы видим», — указал Сучков.

«Когда респондент-протестник говорит, что пойдёт на выборы, это значит, что он всё бросит и побежит на выборы. А когда респондент говорит, который голосует за «Единую Россию», это лишь означает, что он пойдёт, если дел никаких не будет», — отметил он.

В целом протест в России носил и носит латентный характер, и «проявляется он именно в таких мероприятиях, как выборы, которые и являются квинтэссенцией публичной политики», добавил эксперт.

В этих условиях, как ни парадоксально, именно «Единая Россия», имея массу недостатков, реально выделяется в качестве реальной политической партии — руководство партии осознало глубину проблем и работает над этим. Этого, однако, совсем нельзя сказать о КПРФ.

«Руководство КПРФ страдает теми же проблемами, что страдало позднее руководство КПСС. Чем дальше, тем больше оно отрывается от своего электората. Широкой работы с населением КПРФ практически не ведёт и играет лишь в договорные игры с региональным руководством», — подчеркнул Сучков.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM 15 ноября состоялось очередное заседание клуба «Регион», посвящённое итогам региональных выборов осенью 2018 года. Помимо прочего, эксперты обсудили положение политических партий после региональных выборов, причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ.