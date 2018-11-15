Ревизия социальной сферы: Тульская область без «резких движений»

Тула, , 14:41 — REGNUM Одно из важнейших мест в послании губернатора Тульской области Алексея Дюмина к депутатам Тульской областной Думы, региональному правительству и жителям Тульской области занял социальный блок развития области. Губернатор неоднократно подчеркивал, что большая часть расходов регионального бюджета в 2019 году будет направлена именно на реализацию «майских указов президента», для развития остальных сфер области преимущественно будут найдены внебюджетные средства.

Спектр мер социальной помощи должен постоянно актуализироваться

Алексей Дюмин отметил социальную направленность послания президента Владимира Путина. Это в полной мере отразилось на финансировании социальной сферы в Тульской области.

«В полном объеме финансируется социальное обеспечение граждан. В бюджете 2017 года эти расходы составляли 11,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд — из регионального бюджета. На 2018 год мы заложили рост до 12,3 млрд рублей. Также планируем рост и на 2019-й», — сообщил губернатор.

Однако губернатор отметил, что спектр мер социальной помощи должен постоянно актуализироваться, чтобы средства не уходили впустую:

«У нас широкая система социальной поддержки — более 90 мер, свыше 600 тысяч получателей. Однако некоторые меры поддержки откровенно устарели, уже не востребованы. Поэтому в 2018 году мы начали ревизию их актуальности. Но резкие движения в этом вопросе ни к чему: изменения будут постепенными и обоснованными».

Говоря о социальной сфере глава региона не смог обойти вниманием реализацию «майских указов» президента РФ.

«Задачи по повышению оплаты труда работников социальной сферы, поставленные «майскими» указами президента, выполнены», — отчитался губернатор.

С 2013 года выросли в среднем зарплаты: педагогических работников в 1,7−1,9 раза; врачей в 2,1 раза; среднего медперсонала в 1,9 раза; младшего медперсонала в 3 раза; работников культуры в 2,1 раза; социальных работников в 3,6 раза.

Находить новые инструменты исправления демографического дисбаланса

Вопрос демографии в Тульской области находится под неуклонным контролем:

«В неизменном приоритете у нас — поддержка первых рождений, семей с детьми», — отметил глава региона.

Вопросу повышения рождаемости такое важное место отводится не случайно. На начало 2018 года доля жителей старше трудоспособного возраста составила 30,5%. При этом доля детей составила всего 14,9%. Одна из самых неблагоприятных ситуаций в стране.

Важно заметить, что депопуляция населения Тульского региона продолжается уже более 35 лет и сохраняет относительное «статус-кво» только за счет миграции. Тем не менее, эксперты считают, что наибольшее внимание сейчас требуется уделить проблеме повышения рождаемости, так как сейчас репродуктивного возраста достигли дети 90-х, когда наблюдался небывалый спад рождаемости. В связи с этим поддержка семьи — выходит на передний план для правительства области.

«Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 3 млрд — из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%», — сообщил глава региона.

Власти Тульской области переняли отличную практику, когда по личной инициативе губернатора в этом году была введена новая программа «Подарок новорожденному», — отмечает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Руслан Насыров.

«Набор предметов, необходимых малышу с первых дней жизни, не отдает казенщиной, текстильные изделия выполнены качественно, а крема и присыпки имеют гипоаллергенный состав. Для семей с достатком это приятный сюрприз, а для малоимущих семей — поддержка начиная с первых дней малыша. Не случайно в правительстве РФ сейчас планирую распространить эту практику в каждом регионе, Тульская область стала еще одним показательным примером самостоятельного успешного исполнения неординарного проекта», — сказал Насыров.

Эксперт также положительно оценил число региональных выплат на пожжержку семей с детьми:

«Почти 80% социальных льгот обеспечивается из регионального бюджета, не каждый регион может себе позволить подобные субсидии, не оглядываясь на поддержку из центра».

Стареть не страшно: внедряется новая система долговременного ухода за пожилыми людьми

Еще одной составляющей региональных мер по выравниванию демографии является ряд мероприятий по поддержке пожилых людей:

«Главное — чтобы пожилые люди не были покинуты, не чувствовали себя одинокими», — заметил глава региона.

Учитывая возрастной состав населения, внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами весьма актуально для региона.

«В конечном итоге, цель — улучшить качество жизни наших стариков, укрепить связь между поколениями», — заявил Алексей Дюмин.

Пилотная модель такой системы в регионе разрабатывается в соответствии со стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Всего разрабатывается три направления: улучшение условий в стационарах; внедрение СДУПЛ (система долговременного ухода за пожилыми людьми); профпереподготовка для лиц предпенсионного возраста (защита их интересов на рынке труда).

СДУПЛ — это система долговременного ухода за пожилыми людьми. В ее рамках готовятся кадры (сиделки, помощники), создается инфраструктура, обучаются родственники. С тем, чтобы старики могли получать помощь на дому, а их семьи были готовы и не обременены этим. Как сообщают в правительстве, эта программа направлена на сохранение связи между поколениями.

В правительстве была разработана «дорожная карта» по реализации пилотного проекта с 2018 по 2020 годы.

Руслан Насыров констатирует:

«Алексей Дюмин создает «подушку безопасности» для жителей области предпенсионного возраста: запуск программ по профпереподготовки, сохранение региональных льгот и меры социальной поддержки — все это для того, чтобы поддержать этот слой населения, после столь болезненного принятия пенсионной реформы».

Решение проблемы очередей на квартиры для детей-сирот

В послании губернатор также затронул тему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа по обеспечению жильем детей-сирот ведется правительством Тульской области с 2013 года. За это время квартиры получили более 1200 человек.

«В нынешнем году мы предоставляем 416 квартир, заложив на это более 670 млн рублей, и на 2019 год еще столько же», — заявил Алексей Дюмин.

Денежные средства выделяются в рамках госпрограммы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» при этом лишь 9,5% из этой суммы выделено федеральным бюджетом. По словам замминистра — директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инны Щербаковой, в настоящее время в списке на получение жилья числятся 2516 детей-сирот, из них 1648 — старше 18 лет.

Губернатор сообщил, что проблема обеспечения жильем будет закрыта:

«Мы закроем всю потребность за 5−6 лет».

К слову, в области все больше берут сирот в семьи: с 2013 года число сирот сократилось почти втрое, с 1319 до 529.

Также ранее Инна Щербакова сообщила, что всего в регионе проживает 3726 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающих семьях сейчас воспитывается 85,9% детей-сирот, в том числе в опекунских семьях 2283 ребенка, в приемных семьях — 917 детей. Ежегодно сокращается число детей, находящихся в государственных учреждениях. С 2013 года госбанк данных о детях сиротах сократился почти втрое с 1319 до 521 ребенка.

Основные цели на 2018 год в сфере здравоохранения достигнуты

Как отметил губернатор, «ключевые достижения 2018 года непосредственно связаны с информатизацией отрасли здравоохранения». В поликлиниках становится меньше очередей, скорая работает лучше — средняя скорость доезда бригады выше средней, также растет эффективность работы медицинских бригад. Программа «Мужское здоровье» получила хороший отклик, поэтому этот подход будет применяться и по другим группам населения.

Как ранее отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в ходе рабочей поездки в регион:

«Тульская область — это пример региона, который не просто завершил информатизацию регионального здравоохранения, а подключил к единой информационной системе не только все больницы и поликлиники, но и все ФАПы. То, как область заботится о сельских медиках, — это пример для всей страны».

Действительно, к региональной информационной системе здравоохранения подключено 8904 автоматизированных рабочих места (АРМ), так что в любой точке региона медработник может ознакомится с историей болезни или другой медицинской документацией, оформленной, к примеру, в Туле или сельском ФАПе.

Эксперт АНО «Институ Региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов обратился к прошлому посланию губернатора, чтобы подвести итоги года в отрасли:

«В своем прошлогоднем послании Алексей Дюмин достаточно четко обозначил приоритет сферы здравоохранения в развитии региона. Сказать, что все до единой поставленные цели достигнуты, будет лукавством. Однако, посмотрим на факты: сеть фельдшерских пунктов в Тульской области развивается: проводятся ремонты, строятся новые модульные комплексы; создан центр медицины катастроф, объединивший 25 станций скорой помощи по всему региону; информатизация, вызывавшая прежде так много вопросов, становится доступнее и понятнее как для врачей, так и для пациентов».

Действительно, важнейшим шагом здравоохранения региона стало открытие Центра медицины катастроф, который объединил все станции скорой помощи региона и значительное совершенствование работы единой диспетчерской службы. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрей Третьякова, основа всей структуры — работа диспетчерской. Именно от диспетчера, который отвечает на звонок по телефону «03», зависит, как быстро бригада будет отправлена на вызов.

Среди актуальных проблем области Вячеслав Тарасов отмечает сохранение проблему нехватки врачебных кадров, ведь ежегодно из профессии на заслуженный отдых уходит большое количество специалистов. Тем не менее благодаря множеству адресных программ проходящих в области ситуация постепенно исправляется.

«Зарплаты растут по всем категориям основного медицинского персонала. Сегодня средняя зарплата врача в области — 59 тысяч рублей. Год назад была около 48 тысяч. За профессиональные кадры нужно бороться. Стремиться привлечь и удержать», — так Алексей Дюмин заявил, говоря о медицинских работниках региона.

Отдельно необходимо заметить, что в бюджете прошлого года не были заложены средства на капремонт больниц и поликлиник. В итоге все они ремонтировались за счет внебюджетных средств, а иногда и за счет самих учреждений. В этом году по поручению губернатора в план капитального ремонта на 2019 год включено 23 объекта, которые планируется отремонтировать за счет средств регионального бюджета (155 млн рублей). Среди них здания Веневской ЦРБ, Ефремовской РБ, Куркинской ЦРБ, Новомосковской городской клинической больницы, Плавской ЦРБ им. С.С. Гагарина (поликлиника Чернского филиала), взрослой поликлиники Ясногорской ЦРБ, а также 11 ФАПов в Дубенском, Чернском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Щекинском и Ясногорском районах.

Также в планах ремонт четырех детских поликлиник в г. Новомосковске, в Суворовском и Щекинском районах, а также детской инфекционной больницы №4 города Тулы. Правда, на этот ремонт понадобятся внебюджетные средства, губернатор обещал оказать содействие в поиске.

«Отдельно хочется отметить искреннее желание губернатора помочь отрасли: благодаря ему тульские меценаты стали намного чаще помогать тульской медицине», — отметил Тарасов.

Главное направление 2019 — онкология

«Мы предметно готовим основу для значительных перемен в онкологическом секторе», — заверил Алексей Дюмин.

Как сообщил глава региона, организована система раннего выявления новообразований: в сентябре начал проект «Онкопатруль71», в октябре открылся маммологический центр, пять амбулаторных онкоцентров. Все это работает в единой структуре. Такое объединение позволяет значительно повысить качество медицинской помощи онкопациентам. Онкодиспансер обеспечен финансированием для приобретения необходимых лекарственных препаратов. На 2019 год выделяется 200 млн рублей на лекарства для онкобольных. Из 238 млн рублей, выделяемых в целом на новое оборудование в отрасли, 158 млн пойдут на медицинское оборудование в онкологическом секторе.

«Также нужны дополнительные меры по здоровому образу жизни», — заключил губернатор.

Здоровый образ жизни — доступный спорт

Глава региона коротко затронул и вопросы здорового образа жизни и спорта в области:

«Спорт дожен стать частью жизни».

Благодаря росту спортивной инфраструктуры обеспеченность жителей региона спортивными сооружениями в 2017 году составил 57,2% (общероссийский показатель равен 50%), а доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом выросла до 35,5% жителей Тульской области.

В этом году благодаря вниманию губернатора удалось достроить такие долгострои, как Веневский физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), сдвинулась с мертвой точки реконструкция Болоховского ФОКа. Также в этом году завершено строительство ФОКов в Шатске и Узловой, в завершающей стадии ремонт стадиона в селе Архангельское, капитальный ремонт системы вентиляции в Киреевском ФОКе, капремонт кровли в ФОКе в поселке Товарковский. Кроме того, завершается строительство лыжероллерной трассы в поселке Косая Гора.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Илья Турманидзе отмечает развитие спортивной инфраструктуры как в центральных городах, так и удаленных районах области:

«Достойное развитие получили и продолжили получать спортивные объекты как профессиональные, такие как строительство стадионов и ФОКов, так и любительские: дворовые площадки, оснащенные турниками, брусьями и прочими снарядами для эффективной самостоятельной тренировки, во многих Тульских дворах это уже привычное явление. Стремительно развивается детский спорт, хоккею и футболу здесь уделен особый статус. При этом спортивное развитие получает не только Тула, но и районные центры, в них возводятся новые спортивные объекты и реконструируются старые».

«В бюджете 2019 года также предусмотрены 55 млн рублей субсидий муниципалитетам на начало строительства двух крупных объектов — футбольного поля в Щекино и ФОКа в Ясногорске», — заявил глава региона.

Не секрет, что губернатор области Алексей Дюмин является большим любителем хоккея, он вратарь небезызвестной «ночной хоккейной лиги». После его прихода в регион игра с шайбой обрела новое дыхание. Был создан единый центр управления, который объединил все команды области, а также началось развитие соответствующей инфраструктуры.

«На март 2019-го планируем открыть Ледовый дворец в Туле на 3 тысячи мест», — сообщил губернатор.

В этом году по инициативе главы региона была создана студенческая команда по хоккею, разработана программа развития молодежного хоккея в Тульской области. Кроме того, Тульская область одна из первых внедрит у себя «уникальный продукт Федерации хоккея России — программу «Красная машина».

Политолог Артем Богатырев акцентирует внимание на том, что руководство области разделяет детско-юношеский и «большой» спорт:

«Грамотная политика поддержки физической культуры и спорта реализовывается посредством четкого разделения: бюджет финансирует инфраструктуру, массовый и детско-юношеский спорт, вкладывается в будущее, а на большой, профессиональный спорт, представляющий область на федеральном уровне, губернатор приводит инвесторов, спонсоров».

Очевидно видение губернатора — не отягощать бюджет региона тратами на большой спорт, отмечая особую роль частных партнеров:

«Мы наладили эффективный механизм финансирования большого спорта без нагрузки на бюджет».

Образование — главная статья расходов бюджета области

«2018 год стал в Тульской области годом образования и новых знаний… он послужил катализатором, ускоряющим модернизацию не только в образовании, но и во всей социальной сфере <…> В 2019 году в структуре расходов бюджета образование — самая весомая статья. Это почти 30% от всех расходов», — объявил Алексей Дюмин.

Эксперты отмечают что за последние несколько лет в муниципальных образованиях Тульской области проходил процесс реструктуризации и оптимизации сети общеобразовательных и дошкольных учреждений в результате которого множество учреждений были присоединены к более крупным. В результате этого процесса их число значительно сократилось.

Губернатор области сообщил о намерении строить новые образовательные организации в новом году:

«Нам предстоит сохранить темпы создания мест в детских садах, выполнить поручение Президента по ликвидации очередности для детей раннего возраста».

Всего в рамках программы развития образовательных учреждений Тульской области в 2018—2020 годах запланировано строительство 14 зданий образовательных организаций, из них 11 детских садов и 3 школы. Непосредственно в бюджете 2019 года заложены средства на две школы и 8 детских садов. Таких объемов строительства школ и детсадов ранее не было. Своего рода рекорд.

На строительство в 2019—2020 годах двух новых школ в городе Туле (на 100 и на 600 мест) выделено 878,1 млн рублей, в том числе 440,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 349,8 млн рублей — средства бюджета Тульской области, 87,8 млн рублей — средства муниципальных бюджетов.

Илья Турманидзе считает, что 2018 год стал знаковым в сфере просвещения и работы с молодежью для Тульской области:

«Алексей Дюмин в своем послании депутатам областной Думы в 2017 году дал четкий вектор развития на стимулирование молодежных компетенций. В этом году в регионе был реализован ряд инфраструктурных проектов в сфере образования. Открыты минитехнопарки, введена новая школа, первых учеников принял Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне. Все эти объекты активно используются для решения задач по развитию подрастающего поколения. Так, на базе «Кванториума» в этом году запланировано проведение Парада наук, а также ряда региональных олимпиад, в том числе по робототехнике».

Отдельно эксперт выделяет открытие научно-творческого кластера «Октава»:

"Мы живем в то время, когда детям и подросткам сложно рассказывать о музейных предметах, сейчас нужен интерактив и визуализация. В данном музее с помощью современных технологий визуализации и классических музейных экспонатов, которые по сути являются тканью экспозиции, рассказывается об истории станков и страны в целом за последние 100−150 лет».

Также Илья Турманидзе полагает, что именно такие инновационные культурно-научные объекты определяют сегодня Тулу как научный и инженерный центр практических и теоретических знаний, своеобразный живой памятник. Новое тульское образование требует именно такого подхода популяризации науки и научного творчества.

«Сегодня губернатором дан новый и позитивный пример развития и взаимодействия с молодежной средой и темпы развития этой среды показывают ее перспективу на годы вперед», — заключает эксперт.

«В 2019 году нужно повысить доступность дополнительного образования для детей из отдаленных населенных пунктов. Начать с малого — кружки по робототехнике, изучениюработы компьютера. Проекты, которые реализуются в Туле и районных центрах, должны прийти в малые города и села», — сообщил губернатор.

Высшее образование — драйвер развития региона

Говоря о высшей школе, губернатор прежде всего обращает внимание на применимость полученных знаний молодыми людьми, а также на острую нужду тульских предприятий в ярких талантах:

«Предприятиям реального сектора требуются специалисты с нестандартным мышлением, способностью к творческому труду. Таких и нужно готовить».

В пример он приводит практику мотивации студентов, которую уже реализуют оборонные предприятия, вербующие с младших курсов самых ярких, интересных студентов:

«Больше использовать практику мотивации будущих выпускников и адресной работы с образовательными учреждениями».

Также Алексей Дюмин затронул и сектор профессионального обучения и переподготовки специалистов:

«Мы можем говорить о качественном улучшении кадрового капитала региона. Мы развиваем сектор профессионального обучения и переподготовки. В первую очередь, для лиц предпенсионного возраста, женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Граждане этих категорий должны получить особые возможности для сохранения своей конкурентоспособности на рынке труда».