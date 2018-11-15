«Разочарование наступит быстро» — о победе оппозиционных губернаторов

Москва, , 14:34 — REGNUM Оппозиционные победители на выборах губернатора во Владимирской области, Хакасии, Приморье и Хабаровском крае не смогут закрепить свой успех и в дальнейшем, возможно, столкнутся с жёстким противостоянием со стороны других органов региональной власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявил вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский на очередном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

«Это хорошее забытое старое, поскольку подобные ситуации, отчасти схожие, но в гораздо больших масштабах, конечно, существовали и в конце 1990-х годов. И с тех пор ничего не изменилось. Некоторые уроки подобных ситуаций повторяются: системная оппозиция и те, кто выигрывают выборы, редко становятся редкими бенефициарами своих побед», — заявил Туровский.

Более этого, для них ситуация может усугубиться и обостриться, поскольку «эффект разочарования в их случае наступает чаще, чем в случае с обычными губернаторами». Кроме того, у таких губернаторов весьма сложные отношения со своими собственными партиями.

«Оппозиционные губернаторы редко делают ставку на партийную команду, нередко её просто не существует. Они в итоге оказываются в зависимости от определённых групп влияния, от старых элит, и в прошлом это нередко приводило к острейшим конфликтам губернаторов со своими собственными партиями, региональными отделениями своих партий».

«Сейчас эта ситуация несколько сглаженная, поскольку партии вынуждены смириться с теми манёврами, которыми занимаются их губернаторы. Но всё равно некоторая напряжённость в отношениях существует и будет проявляться в том числе на следующих выборах в Госдуму, когда эти губернаторы будут маневрировать и вряд ли будут оказывать полную поддержку своим собственным партиям», — предполагает он.

Следующий неоднозначный момент заключается в отношениях между ветвями власти.

«В сущности, внутри регионов начинается поиск внутреннего баланса новыми губернаторами в силу недовольства элиты, в силу того, что другим партиям невыгодны подобные губернаторы. Как результат некоторые заксобрания могут попытаться стать реальными противовесами новым губернаторам», — указал Туровский.

Ситуация во Владимирской области уже практически сложилась по такому сценарию, отметил он. Это может произойти в Хакасии, а также, может быть, и в Хабаровском крае, хотя там добавляется своя интрига, поскольку «многое будет зависеть от выборов в краевую думу», которая пройдёт в 2019 году, и по этим итогам будет ясна роль законодательного органа.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM 15 ноября состоялось очередное заседание клуба «Регион», посвящённое итогам выборов в Хакасии, избирательной кампании в Приморье и структуре и динамике протеста в регионах в целом. Помимо прочего, эксперты обсудили положение политических партий после региональных выборов, причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ.